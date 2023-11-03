Пьяный екатеринбуржец угрожал взорвать самолет, на котором летел из Китая, и просил алкоголь

Пьяный екатеринбуржец угрожал взорвать самолет, на котором летел из Китая

03 ноября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Пассажир оскорблял соседей, просил алкоголь, хотел открыть дверь самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нетрезвый пассажир рейса Гуанчжоу (Китай) — Москва компании «Аэрофлот» устроил дебош на борту: он угрожал взорвать самолет, требовал алкоголь, мешал работе бортпроводников. По прибытии самолета в столицу неадекватного пассажира передали силовикам, сообщает telegram-канал Avianincident. «Пассажир Андрей Сидякин (Екатеринбург) громко разговаривал и беспокоил окружающих пассажиров. Требовал алкоголь из мини-бара. Пассажиру было отказано […] проявлял признаки агрессии, провоцировал экипаж на конфликты […] Далее пассажир заявил, что у него взрывное устройство и пытался открыть дверь самолет», — говорится в посте. Мужчину осмотрели, взрывных устройств не нашли. Всего досмотр занял час, во время которого самолет продолжал полет в Москву. Там дебошира встретили сотрудники полиции и оперативная группа реагирования. В планах у задержанного было лететь в Екатеринбург, но в дальнейшей перевозке ему отказали.

Нетрезвый пассажир рейса Гуанчжоу (Китай) — Москва компании «Аэрофлот» устроил дебош на борту: он угрожал взорвать самолет, требовал алкоголь, мешал работе бортпроводников. По прибытии самолета в столицу неадекватного пассажира передали силовикам, сообщает telegram-канал Avianincident. «Пассажир Андрей Сидякин (Екатеринбург) громко разговаривал и беспокоил окружающих пассажиров. Требовал алкоголь из мини-бара. Пассажиру было отказано […] проявлял признаки агрессии, провоцировал экипаж на конфликты […] Далее пассажир заявил, что у него взрывное устройство и пытался открыть дверь самолет», — говорится в посте. Мужчину осмотрели, взрывных устройств не нашли. Всего досмотр занял час, во время которого самолет продолжал полет в Москву. Там дебошира встретили сотрудники полиции и оперативная группа реагирования. В планах у задержанного было лететь в Екатеринбург, но в дальнейшей перевозке ему отказали.