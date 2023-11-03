В Перми взлетели цены на услуги фотографов

Цены на услуги фотографов в Перми выросли на 13%

03 ноября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

С ноября час работы фотографа в среднем стоит 4-4,5 тысячи рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские фотографы начали повышать цены на свои услуги. Объявление об изменении цен с ноября опубликовала в своих социальных сетях фотограф Наталья Тупицина. Один из пермских фотографов подтвердил URA.RU, что многие увеличили оплату за час съемки в среднем на 13%. «В целом по рынку цены на фотоуслуги растут. Стоимость увеличилась на 13%. За съемки брали в среднем от 3,5 до 4 тысяч рублей в час. С ноября фотографы стали просить от 4 до 4,5 тысяч рублей за час. Многое зависит от вида съемки. Цены могут быть выше», — рассказал фотограф корреспонденту агентства. Он добавил, что повышение связано с высоким спросом на услуги в преддверии новогодних праздников. У многих фотографов уже расписаны все пятницы и выходные в ноябре и декабре. Уточняется, что речь идет только о работе фотографа. В сумму не входят аренда фотостудии, костюмов и работа визажиста. Все это при организации съемок оплачивается отдельно. Ранее URA.RU рассказало, что цены на билеты повысили пермские музеи. Стоимость выросла от 50% до 75%.

Пермские фотографы начали повышать цены на свои услуги. Объявление об изменении цен с ноября опубликовала в своих социальных сетях фотограф Наталья Тупицина. Один из пермских фотографов подтвердил URA.RU, что многие увеличили оплату за час съемки в среднем на 13%. «В целом по рынку цены на фотоуслуги растут. Стоимость увеличилась на 13%. За съемки брали в среднем от 3,5 до 4 тысяч рублей в час. С ноября фотографы стали просить от 4 до 4,5 тысяч рублей за час. Многое зависит от вида съемки. Цены могут быть выше», — рассказал фотограф корреспонденту агентства. Он добавил, что повышение связано с высоким спросом на услуги в преддверии новогодних праздников. У многих фотографов уже расписаны все пятницы и выходные в ноябре и декабре. Уточняется, что речь идет только о работе фотографа. В сумму не входят аренда фотостудии, костюмов и работа визажиста. Все это при организации съемок оплачивается отдельно. Ранее URA.RU рассказало, что цены на билеты повысили пермские музеи. Стоимость выросла от 50% до 75%.