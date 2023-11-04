В Екатеринбурге на улице Латвийская, 56/2 (Академический) двое мужчин избили таксиста за то, что он сделал им замечание. Инцидент попал на видео.
«Разбили голову таксисту за то, что он сделал им замечание. Когда заходили в подъезд, говорили: „Правильно, что напинали ему. Всего-то водку чуть-чуть разлили“» — говорит источник E1.RU. Жители дома боятся, что сделав очередное замечание мужчины накинутся и на них.
Отмечается, что случай с таксистом — не единственный инцидент. Молодые люди часто шумят, устраивают разборки и пугают соседей. Однажды они разбили стекло на электросчетчике, за что на них подали заявление в полицию. К правоохранителям жильцы обращались не раз, но, по их словам, возбуждения уголовного дела добиться не удалось.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
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