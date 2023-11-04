04 ноября 2023
03 ноября 2023

В Екатеринбурге двое пассажиров избили таксиста из-за замечания. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Двое пассажиров разбили голову таксисту из-за замечания Фото:

В Екатеринбурге на улице Латвийская, 56/2 (Академический) двое мужчин избили таксиста за то, что он сделал им замечание. Инцидент попал на видео.

«Разбили голову таксисту за то, что он сделал им замечание. Когда заходили в подъезд, говорили: „Правильно, что напинали ему. Всего-то водку чуть-чуть разлили“» — говорит источник E1.RU. Жители дома боятся, что сделав очередное замечание мужчины накинутся и на них.

Отмечается, что случай с таксистом — не единственный инцидент. Молодые люди часто шумят, устраивают разборки и пугают соседей. Однажды они разбили стекло на электросчетчике, за что на них подали заявление в полицию. К правоохранителям жильцы обращались не раз, но, по их словам, возбуждения уголовного дела добиться не удалось.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице Латвийская, 56/2 (Академический) двое мужчин избили таксиста за то, что он сделал им замечание. Инцидент попал на видео. «Разбили голову таксисту за то, что он сделал им замечание. Когда заходили в подъезд, говорили: „Правильно, что напинали ему. Всего-то водку чуть-чуть разлили“» — говорит источник E1.RU. Жители дома боятся, что сделав очередное замечание мужчины накинутся и на них. Отмечается, что случай с таксистом — не единственный инцидент. Молодые люди часто шумят, устраивают разборки и пугают соседей. Однажды они разбили стекло на электросчетчике, за что на них подали заявление в полицию. К правоохранителям жильцы обращались не раз, но, по их словам, возбуждения уголовного дела добиться не удалось. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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