В Екатеринбурге двое пассажиров избили таксиста из-за замечания. Видео

05 ноября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Двое пассажиров разбили голову таксисту из-за замечания Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Латвийская, 56/2 (Академический) двое мужчин избили таксиста за то, что он сделал им замечание. Инцидент попал на видео. «Разбили голову таксисту за то, что он сделал им замечание. Когда заходили в подъезд, говорили: „Правильно, что напинали ему. Всего-то водку чуть-чуть разлили“» — говорит источник E1.RU. Жители дома боятся, что сделав очередное замечание мужчины накинутся и на них. Отмечается, что случай с таксистом — не единственный инцидент. Молодые люди часто шумят, устраивают разборки и пугают соседей. Однажды они разбили стекло на электросчетчике, за что на них подали заявление в полицию. К правоохранителям жильцы обращались не раз, но, по их словам, возбуждения уголовного дела добиться не удалось. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге на улице Латвийская, 56/2 (Академический) двое мужчин избили таксиста за то, что он сделал им замечание. Инцидент попал на видео. «Разбили голову таксисту за то, что он сделал им замечание. Когда заходили в подъезд, говорили: „Правильно, что напинали ему. Всего-то водку чуть-чуть разлили“» — говорит источник E1.RU. Жители дома боятся, что сделав очередное замечание мужчины накинутся и на них. Отмечается, что случай с таксистом — не единственный инцидент. Молодые люди часто шумят, устраивают разборки и пугают соседей. Однажды они разбили стекло на электросчетчике, за что на них подали заявление в полицию. К правоохранителям жильцы обращались не раз, но, по их словам, возбуждения уголовного дела добиться не удалось. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.