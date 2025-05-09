Чугунный орден Ленина, мультфильмы, гармонь: как Свердловск встретил победу в войне

9 мая 1945 года в Свердловске прошли стихийные митинги

09 мая 2025 в 21:31 Размер текста - 17 +

Митинги 9 мая 1945 года прошли у заводских проходных Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Стихийными митингами и уличным показом мультфильмов встретил Свердловск (ныне Екатеринбург) 9 мая 1945 года. Об этом URA.RU рассказал завотделом истории Урала Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Александр Фроленко. «С утра была объявлена капитуляция Германии и начались стихийные митинги. В основном у заводских проходных, на Площади первой пятилетки, где была сделана фотография [на Уралмаше] корреспондентом „Уральского рабочего“ Федором Рыбаковым. В Тагиле то же самое. Естественно никаких транспарантов, поскольку это все было стихийно. В лучшем случае портреты Сталина. Вечером где-то в начале улицы Ленина работники кинотеатра „Салют“ повесили огромную простынь и мультики на ней транслировали для детей», — поделился Фроленко воспоминаниями свердловчан. Статья по теме Свердловский рабочий за час выполнил 45 норм, узнав о победе Также люди массово стекались в центр города. Таким воспоминанием свердловчанки поделилась с URA.RU замдиректора по спецпроектам Музея истории Екатеринбурга Светлана Хайрутдинова. «9 мая я выглянула в окошко и увидела людей, идущих к Площади 1905 года. С улицы Белинского шла другая толпа. Это был День Победы. Я бы не сказала, что люди были одеты празднично как-то. В основном черные одежды. Ручейки людей сливались, останавливались, перетекали один в другой. Слышна была гармонь, люди пели, плясали, плакали. И поэтому толпа шла медленно», — процитировала Хайрутдинова слова юной горожанки. Высказав сожаление, что никто не зафиксировал этот день, поэтому все, что мы сейчас имеем, — ретроспективные записи. По словам Фроленко, сразу же после того, как по радио прозвучало сообщение о капитуляции Германии, рабочие завода «Уралмаш» отлили из последней брони, выпущенной 9 мая 1945 года, для противотанковой самоходной артиллерийской установка СУ-100, Орден Владимира Ленина. «У нас в музее он хранится. Но он необычный. Это такая чугунная плита в форме Ордена Ленина, она где-то сантиметров 40 высотой», — объяснил Фроленко. Военного парада в честь Победы над фашисткой Германией в стране не было. Первый в Москве провели в 1965 году. Тогда 9 мая был объявлен выходным днем. А в Свердловске первый парад в честь Дня Победы прошел только десятилетие спустя — в 1975-м, а до этого парады проводились только в годовщины Октябрьской революции, 7 октября. А маршал Георгий Жуков, когда был главой Уральского военного округа, эти парады на Площади 1905 года принимал. Как Екатеринбург и Свердловская область отмечают 9 мая в 2025-м, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Орден Ленина был отлит из последней выпущенной для фронта брони Фото: из архива Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стихийными митингами и уличным показом мультфильмов встретил Свердловск (ныне Екатеринбург) 9 мая 1945 года. Об этом URA.RU рассказал завотделом истории Урала Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Александр Фроленко. «С утра была объявлена капитуляция Германии и начались стихийные митинги. В основном у заводских проходных, на Площади первой пятилетки, где была сделана фотография [на Уралмаше] корреспондентом „Уральского рабочего“ Федором Рыбаковым. В Тагиле то же самое. Естественно никаких транспарантов, поскольку это все было стихийно. В лучшем случае портреты Сталина. Вечером где-то в начале улицы Ленина работники кинотеатра „Салют“ повесили огромную простынь и мультики на ней транслировали для детей», — поделился Фроленко воспоминаниями свердловчан. Также люди массово стекались в центр города. Таким воспоминанием свердловчанки поделилась с URA.RU замдиректора по спецпроектам Музея истории Екатеринбурга Светлана Хайрутдинова. «9 мая я выглянула в окошко и увидела людей, идущих к Площади 1905 года. С улицы Белинского шла другая толпа. Это был День Победы. Я бы не сказала, что люди были одеты празднично как-то. В основном черные одежды. Ручейки людей сливались, останавливались, перетекали один в другой. Слышна была гармонь, люди пели, плясали, плакали. И поэтому толпа шла медленно», — процитировала Хайрутдинова слова юной горожанки. Высказав сожаление, что никто не зафиксировал этот день, поэтому все, что мы сейчас имеем, — ретроспективные записи. По словам Фроленко, сразу же после того, как по радио прозвучало сообщение о капитуляции Германии, рабочие завода «Уралмаш» отлили из последней брони, выпущенной 9 мая 1945 года, для противотанковой самоходной артиллерийской установка СУ-100, Орден Владимира Ленина. «У нас в музее он хранится. Но он необычный. Это такая чугунная плита в форме Ордена Ленина, она где-то сантиметров 40 высотой», — объяснил Фроленко. Военного парада в честь Победы над фашисткой Германией в стране не было. Первый в Москве провели в 1965 году. Тогда 9 мая был объявлен выходным днем. А в Свердловске первый парад в честь Дня Победы прошел только десятилетие спустя — в 1975-м, а до этого парады проводились только в годовщины Октябрьской революции, 7 октября. А маршал Георгий Жуков, когда был главой Уральского военного округа, эти парады на Площади 1905 года принимал. Как Екатеринбург и Свердловская область отмечают 9 мая в 2025-м, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.