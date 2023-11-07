Бывший культурный идеолог Перми Гельман* сделал фото с террористами на Украине

08 ноября 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Марат Гельман признан иноагентом и объявлен в розыск МВД РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU Признанный иноагентом бывший культурный идеолог Перми Марат Гельман выложил на своей странице в соцсети фотографию, на которой он позирует на Украине вместе с боевиками из легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). На фото обратил внимание telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с ветеранами СВО. «Ой, а что это за старый казак? А это не казак, это же иноагент Марат Гельман. Экс-директор пермского музея современного искусства „PERMM“, который приехал в гости к предателям России из легиона „Свобода России“, признанного террористической организацией», — сообщил telegram-канал. Марат Гельман был признан иноагентом 30 декабря 2021 года. 21 декабря 2022 года МВД РФ объявило его в федеральный розыск по уголовной статье. В Перми Гельман работал с 2008 по 2013 годы. Тогда в краевой столице реализовали множество крупных культурных проектов. Этот период в прессе назвали пермской культурной революцией. После ухода губернатора Олега Чиркунова проект свернули. Гельман позже переехал в Черногорию. Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie

Признанный иноагентом бывший культурный идеолог Перми Марат Гельман выложил на своей странице в соцсети фотографию, на которой он позирует на Украине вместе с боевиками из легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). На фото обратил внимание telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с ветеранами СВО. «Ой, а что это за старый казак? А это не казак, это же иноагент Марат Гельман. Экс-директор пермского музея современного искусства „PERMM“, который приехал в гости к предателям России из легиона „Свобода России“, признанного террористической организацией», — сообщил telegram-канал. Марат Гельман был признан иноагентом 30 декабря 2021 года. 21 декабря 2022 года МВД РФ объявило его в федеральный розыск по уголовной статье. В Перми Гельман работал с 2008 по 2013 годы. Тогда в краевой столице реализовали множество крупных культурных проектов. Этот период в прессе назвали пермской культурной революцией. После ухода губернатора Олега Чиркунова проект свернули. Гельман позже переехал в Черногорию.