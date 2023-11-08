08 ноября 2023

Власти ответили на предложение запретить продажу алкоголя в жилых домах

«Известия»: власти выступили против запрета продажи алкоголя в жилых домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин РФ выступил против продажи алкоголя на первых этажах жилых домов Фото:

В Минфине РФ выступили против запрета продажи алкогольной продукции в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В ведомстве отмечают, что ограничение создаст новый административный барьер для бизнесменов.

«Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на инициативу (о запрете продажи алкоголя в жилых домах — прим. URA.RU). Такое правило создаст новый административный барьер. Плюс если собранию жильцов дать право принимать подобные решения, то люди могут злоупотреблять ими», — передает сообщение Минфина РФ газета «Известия».

Специалисты министерства опасаются, что подобная инициатива приведет к сокращению числа рабочих мест и спровоцирует рост теневого оборота. Отзыв Минфина поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минюсте. Проект уже направлен в кабмин РФ.

В российском обществе есть запрос на полный запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах. По мнению президента федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, подобные ограничения негативно отразятся на добросовестных участниках рынка. В октябре кабмин РФ одобрил законопроект, разрешающий продажу алкоголя на верандах, помостах, двориках и сооружениях, относящихся к кафе или ресторанам.

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В Минфине РФ выступили против запрета продажи алкогольной продукции в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В ведомстве отмечают, что ограничение создаст новый административный барьер для бизнесменов. «Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на инициативу (о запрете продажи алкоголя в жилых домах — прим. URA.RU). Такое правило создаст новый административный барьер. Плюс если собранию жильцов дать право принимать подобные решения, то люди могут злоупотреблять ими», — передает сообщение Минфина РФ газета «Известия». Специалисты министерства опасаются, что подобная инициатива приведет к сокращению числа рабочих мест и спровоцирует рост теневого оборота. Отзыв Минфина поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минюсте. Проект уже направлен в кабмин РФ. В российском обществе есть запрос на полный запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах. По мнению президента федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, подобные ограничения негативно отразятся на добросовестных участниках рынка. В октябре кабмин РФ одобрил законопроект, разрешающий продажу алкоголя на верандах, помостах, двориках и сооружениях, относящихся к кафе или ресторанам.
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