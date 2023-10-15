В РФ разрешат продавать алкоголь на верандах Законопроект о продаже алкоголя на верандах ресторанов и кафе одобрен кабмином 16 октября 2023 в 04:07 Размер текста - 17 + На верандах можно будет покупать алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России разрешат продажу алкоголя на верандах, помостах, двориках и сооружениях, относящихся к стационарному кафе или ресторану. Соответствующий законопроект одобрил кабмин РФ. «Инициатива направлена на оказание поддержки добросовестным рестораторам в текущих экономических условиях. Мера будет способствовать развитию конкуренции, а также положительно повлияет на развитие внутреннего туризма в стране», — приводят «Известия» информацию из пояснительной записки к законопроекту. По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, запрет выноса алкогольной продукции на прилегающую территорию заведений регулярно нарушается. «В жизни запрет на вынос алкогольных напитков на открытые веранды часто нарушается. Руководство заведений ссылается на то, что веранда — одно целое с рестораном. Так что здесь фактически есть правовая неопределенность», — подчеркнул Колунов. Ранее Министерство финансов РФ одобрило предложение о легализации онлайн-торговли алкоголем. Решение по данному вопросу может быть окончательно принято к концу 2023 года. В России разрешат продажу алкоголя на верандах, помостах, двориках и сооружениях, относящихся к стационарному кафе или ресторану. Соответствующий законопроект одобрил кабмин РФ. «Инициатива направлена на оказание поддержки добросовестным рестораторам в текущих экономических условиях. Мера будет способствовать развитию конкуренции, а также положительно повлияет на развитие внутреннего туризма в стране», — приводят «Известия» информацию из пояснительной записки к законопроекту. По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, запрет выноса алкогольной продукции на прилегающую территорию заведений регулярно нарушается. «В жизни запрет на вынос алкогольных напитков на открытые веранды часто нарушается. Руководство заведений ссылается на то, что веранда — одно целое с рестораном. Так что здесь фактически есть правовая неопределенность», — подчеркнул Колунов. Ранее Министерство финансов РФ одобрило предложение о легализации онлайн-торговли алкоголем. Решение по данному вопросу может быть окончательно принято к концу 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям