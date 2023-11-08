Стало известно, где находится пропавший пермский журналист

Пропавшего пермского журналиста увезли Центр временного содержания граждан

09 ноября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции отвезли журналиста в Центр временного содержания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Журналиста портала Properm Владислава Иваненко увезли в Центр временного содержания граждан. Об этом сообщили в telegram-канале издания. «Владислава Иваненко отвезли в Центр временного содержания граждан. До этого он находился в отделе полиции № 7 Свердловского района», — сообщает Properm. Иваненко является гражданином Казахстана, в течение восьми лет он жил и работал в Перми. Не так давно стало известно, что ему аннулировали вид на жительство. Утром 9 ноября к журналисту пришли сотрудники полиции, после чего он перестал выходить на связь.

Журналиста портала Properm Владислава Иваненко увезли в Центр временного содержания граждан. Об этом сообщили в telegram-канале издания. «Владислава Иваненко отвезли в Центр временного содержания граждан. До этого он находился в отделе полиции № 7 Свердловского района», — сообщает Properm. Иваненко является гражданином Казахстана, в течение восьми лет он жил и работал в Перми. Не так давно стало известно, что ему аннулировали вид на жительство. Утром 9 ноября к журналисту пришли сотрудники полиции, после чего он перестал выходить на связь.