Стало известно, где находится пропавший пермский журналист

Сотрудники полиции отвезли журналиста в Центр временного содержания
Журналиста портала Properm Владислава Иваненко увезли в Центр временного содержания граждан. Об этом сообщили в telegram-канале издания.
«Владислава Иваненко отвезли в Центр временного содержания граждан. До этого он находился в отделе полиции № 7 Свердловского района», — сообщает Properm.
Иваненко является гражданином Казахстана, в течение восьми лет он жил и работал в Перми. Не так давно стало известно, что ему аннулировали вид на жительство. Утром 9 ноября к журналисту пришли сотрудники полиции, после чего он перестал выходить на связь.
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