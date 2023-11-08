08 ноября 2023

Стало известно, где находится пропавший пермский журналист

Пропавшего пермского журналиста увезли Центр временного содержания граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Сотрудники полиции отвезли журналиста в Центр временного содержания Фото:

Журналиста портала Properm Владислава Иваненко увезли в Центр временного содержания граждан. Об этом сообщили в telegram-канале издания.

«Владислава Иваненко отвезли в Центр временного содержания граждан. До этого он находился в отделе полиции № 7 Свердловского района», — сообщает Properm.

Иваненко является гражданином Казахстана, в течение восьми лет он жил и работал в Перми. Не так давно стало известно, что ему аннулировали вид на жительство. Утром 9 ноября к журналисту пришли сотрудники полиции, после чего он перестал выходить на связь.

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Журналиста портала Properm Владислава Иваненко увезли в Центр временного содержания граждан. Об этом сообщили в telegram-канале издания. «Владислава Иваненко отвезли в Центр временного содержания граждан. До этого он находился в отделе полиции № 7 Свердловского района», — сообщает Properm. Иваненко является гражданином Казахстана, в течение восьми лет он жил и работал в Перми. Не так давно стало известно, что ему аннулировали вид на жительство. Утром 9 ноября к журналисту пришли сотрудники полиции, после чего он перестал выходить на связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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