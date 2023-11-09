Пермякам предложили работать на складе «Вкусно и точка» за 250 тысяч рублей

10 ноября 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Трудиться необходимо на складе полуфабрикатов, поставляемых в рестораны «Вкусно и точка» Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Московской области на складе полуфабрикатов, которые поставляют в рестораны сети фастфуда «Вкусно и точка». Там необходимо трудиться комплектовщиками. За вахту в 60 смен работодатель обещает платить более 250 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Перми и Пермского края. Комплектовщики товаров на складе полуфабрикатов для сети „Вкусно и точка“ в муниципальном округе Котельники Московской области. Обязанности — комплектация товаров с помощью терминала сбора данных и самоходной электротележки. Оплата труда — от 4200 рублей за смену. Зарплата за вахту в 60 смен составит 252 тысячи рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. В объявлениях уточняется, что работать необходимо в нескольких зонах, в том числе при температуре до 25 градусов ниже ноля. Имеется постоянная ротация персонала по зонам. Сотрудникам обещают предоставить бесплатное трехразовое питание и жилье в общежитии в шаговой доступности от места работы. Трудоустраивают только граждан РФ, не имеющих судимостей. Каждого работника проверяет служба безопасности предприятия. По данным Минсельхозпрода Московской области, подмосковные компании производят 40% всех продуктов, используемых сетью ресторанов «Вкусно — и точка». Она была создана в 2022 году на базе McDonald’s. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают трудиться вахтовым методом на складе в Москве. Там необходимо заниматься сборкой экипировки для участников СВО за зарплату в 230 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Московской области на складе полуфабрикатов, которые поставляют в рестораны сети фастфуда «Вкусно и точка». Там необходимо трудиться комплектовщиками. За вахту в 60 смен работодатель обещает платить более 250 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Перми и Пермского края. Комплектовщики товаров на складе полуфабрикатов для сети „Вкусно и точка“ в муниципальном округе Котельники Московской области. Обязанности — комплектация товаров с помощью терминала сбора данных и самоходной электротележки. Оплата труда — от 4200 рублей за смену. Зарплата за вахту в 60 смен составит 252 тысячи рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. В объявлениях уточняется, что работать необходимо в нескольких зонах, в том числе при температуре до 25 градусов ниже ноля. Имеется постоянная ротация персонала по зонам. Сотрудникам обещают предоставить бесплатное трехразовое питание и жилье в общежитии в шаговой доступности от места работы. Трудоустраивают только граждан РФ, не имеющих судимостей. Каждого работника проверяет служба безопасности предприятия. По данным Минсельхозпрода Московской области, подмосковные компании производят 40% всех продуктов, используемых сетью ресторанов «Вкусно — и точка». Она была создана в 2022 году на базе McDonald’s. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают трудиться вахтовым методом на складе в Москве. Там необходимо заниматься сборкой экипировки для участников СВО за зарплату в 230 тысяч.