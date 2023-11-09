09 ноября 2023

МО РФ: боевики готовят удары по российским объектам в Сирии

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Командованием российской группировки войск и руководством ВС Сирии будут приняты необходимые упреждающие меры Фото:

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) готовят удар по гражданским объектам в Сирии, а также по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«Боевики террористической группировки „Джебхат ан-Нусра“ в районе населенного пункта Эль-Баб осуществляют подготовку к нанесению ударов <…> по объектам гражданской инфраструктуры, пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих, а также аэродромам в провинции Алеппо», — сказал он. Уточняется, что удары планируется нанести беспилотниками и реактивными системами залпового огня (РСЗО), созданными «кустарным способом».

Вадим Кулить отметил, что за прошедший день в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано шесть обстрелов армии Сирии. В провинции Алеппо — один обстрел, в Идлиб — два, а в Латакии — три.

Ранее военную базу США на границе с Сирией обстреляли 15 ракетами. Атаку по месту дислокации на нефтяном месторождении Аль-Омар. Обстановка в регионе накалилась после того, как ВВС США ударили по восточным кварталам Дейр-эз-Зора в ответ на сирийские действия, пишет РТ.

*«Джебхат ан-Нусра» признан в России террористической организацией и запрещен на территории РФ.

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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) готовят удар по гражданским объектам в Сирии, а также по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. «Боевики террористической группировки „Джебхат ан-Нусра“ в районе населенного пункта Эль-Баб осуществляют подготовку к нанесению ударов <…> по объектам гражданской инфраструктуры, пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих, а также аэродромам в провинции Алеппо», — сказал он. Уточняется, что удары планируется нанести беспилотниками и реактивными системами залпового огня (РСЗО), созданными «кустарным способом». Вадим Кулить отметил, что за прошедший день в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано шесть обстрелов армии Сирии. В провинции Алеппо — один обстрел, в Идлиб — два, а в Латакии — три. Ранее военную базу США на границе с Сирией обстреляли 15 ракетами. Атаку по месту дислокации на нефтяном месторождении Аль-Омар. Обстановка в регионе накалилась после того, как ВВС США ударили по восточным кварталам Дейр-эз-Зора в ответ на сирийские действия, пишет РТ. *«Джебхат ан-Нусра» признан в России террористической организацией и запрещен на территории РФ.
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