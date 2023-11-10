В Челябинске 10 ноября легендарный советский спортсмен и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял участие в открытии нового хоккейного корта в реабилитационном центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«10 ноября на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки. Ее подарили воспитанникам Центра в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта в различных регионах России. Идея и инициатива по открытию таких площадок принадлежит тренеру, общественному и политическому деятелю Владиславу Третьяку», — сообщили в пресс-службе.
Теперь на новой площадке ребята будут играть в хоккей и футбол. Инициатором строительства является Федерация хоккея России, а идею поддержали в благотворительном фонде «Созвездие добра» при поддержке БК «Лига ставок».
Корт открыл легендарный советский спортсмен и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
10 ноября на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки
Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
Хоккейную коробку подарили воспитанникам Центра в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта в различных регионах России
Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
Теперь ребята из Металлургического района получили новую площадку для игры в хоккей и футбол
Инициатором строительства является Федерация хоккея России, а идею поддержали в благотворительном фонде «Созвездие добра» при поддержке БК «Лига ставок»
В Челябинске 10 ноября легендарный советский спортсмен и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял участие в открытии нового хоккейного корта в реабилитационном центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «10 ноября на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки. Ее подарили воспитанникам Центра в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта в различных регионах России. Идея и инициатива по открытию таких площадок принадлежит тренеру, общественному и политическому деятелю Владиславу Третьяку», — сообщили в пресс-службе. Теперь на новой площадке ребята будут играть в хоккей и футбол. Инициатором строительства является Федерация хоккея России, а идею поддержали в благотворительном фонде «Созвездие добра» при поддержке БК «Лига ставок».