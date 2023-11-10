В Челябинске Третьяк открыл хоккейный корт для детей из Металлургического района. Фото

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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. Матч сборная России - сборная Франции. Челябинск, третьяк владислав, портрет
Хоккейный корт открыл легендарный советский спортсмен Владислав Третьяк Фото:

В Челябинске 10 ноября легендарный советский спортсмен и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял участие в открытии нового хоккейного корта в реабилитационном центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«10 ноября на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки. Ее подарили воспитанникам Центра в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта в различных регионах России. Идея и инициатива по открытию таких площадок принадлежит тренеру, общественному и политическому деятелю Владиславу Третьяку», — сообщили в пресс-службе.

Теперь на новой площадке ребята будут играть в хоккей и футбол. Инициатором строительства является Федерация хоккея России, а идею поддержали в благотворительном фонде «Созвездие добра» при поддержке БК «Лига ставок».

Корт открыл легендарный советский спортсмен и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Корт открыл легендарный советский спортсмен и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Фото:
10 ноября на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки
10 ноября на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки
Фото:
Хоккейную коробку подарили воспитанникам Центра в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта в различных регионах России
Хоккейную коробку подарили воспитанникам Центра в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта в различных регионах России
Фото:
Теперь ребята из Металлургического района получили новую площадку для игры в хоккей и футбол
Теперь ребята из Металлургического района получили новую площадку для игры в хоккей и футбол
Инициатором строительства является Федерация хоккея России, а идею поддержали в благотворительном фонде «Созвездие добра» при поддержке БК «Лига ставок»
Инициатором строительства является Федерация хоккея России, а идею поддержали в благотворительном фонде «Созвездие добра» при поддержке БК «Лига ставок»
Фото:

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В Челябинске 10 ноября легендарный советский спортсмен и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял участие в открытии нового хоккейного корта в реабилитационном центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «10 ноября на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки. Ее подарили воспитанникам Центра в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта в различных регионах России. Идея и инициатива по открытию таких площадок принадлежит тренеру, общественному и политическому деятелю Владиславу Третьяку», — сообщили в пресс-службе. Теперь на новой площадке ребята будут играть в хоккей и футбол. Инициатором строительства является Федерация хоккея России, а идею поддержали в благотворительном фонде «Созвездие добра» при поддержке БК «Лига ставок».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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