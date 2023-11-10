Хоккейный корт открыл легендарный советский спортсмен Владислав Третьяк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 10 ноября легендарный советский спортсмен и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял участие в открытии нового хоккейного корта в реабилитационном центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«10 ноября на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки. Ее подарили воспитанникам Центра в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта в различных регионах России. Идея и инициатива по открытию таких площадок принадлежит тренеру, общественному и политическому деятелю Владиславу Третьяку», — сообщили в пресс-службе.

Теперь на новой площадке ребята будут играть в хоккей и футбол. Инициатором строительства является Федерация хоккея России, а идею поддержали в благотворительном фонде «Созвездие добра» при поддержке БК «Лига ставок».

Корт открыл легендарный советский спортсмен и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

10 ноября на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Хоккейную коробку подарили воспитанникам Центра в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта в различных регионах России Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Теперь ребята из Металлургического района получили новую площадку для игры в хоккей и футбол