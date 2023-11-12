Главный театр страны уже в пятый раз приезжает в Челябинск в рамках обменных гастролей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала на открытии гастролей Большого театра в Челябинске. Артисты столичной труппы, выступившие с балетом Лео Делиба «Коппелия», в городе были достаточно популярны, билеты закончились за несколько дней до представления.

«Южноуральцы имели уникальную возможность насладиться балетом „Коппелия“ Лео Делиба. Спектакль проходит в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета под управлением маэстро Большого театра Алексея Богорада. А уже через неделю наши артисты отправятся в Москву с ответным визитом», — сообщила Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Гастроли проходят в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России, которое было подписано несколько лет назад. Главный театр страны уже в пятый раз приезжает в Челябинск в рамках обменных гастролей, а уже через неделю челябинские артисты отправятся с ответным визитом в Москву.

На столичной сцене труппа челябинского театра оперы и балета 21 и 22 ноября представит балет «Корсар» в постановке художественного руководителя балетной труппы Юрия Клевцова, бывшего премьера большого театра, а 24 и 25 ноября челябинцы представят оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад», режиссером-постановщиком которой является заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов.

Главный театр страны в рамках обменных гастролей приезжает в Челябинск уже в пятый раз Фото: соцсети Ирины Текслер

Южноуральцы имели уникальную возможность насладиться балетом «Коппелия» Лео Делиба Фото: соцсети Ирины Текслер

Спектакль проходит в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета под управлением маэстро Большого театра Алексея Богорада Фото: соцсети Ирины Текслер

Уже через неделю наши артисты отправятся в Москву с ответным визитом Фото: соцсети Ирины Текслер