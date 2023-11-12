Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала на открытии гастролей Большого театра в Челябинске. Артисты столичной труппы, выступившие с балетом Лео Делиба «Коппелия», в городе были достаточно популярны, билеты закончились за несколько дней до представления.
«Южноуральцы имели уникальную возможность насладиться балетом „Коппелия“ Лео Делиба. Спектакль проходит в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета под управлением маэстро Большого театра Алексея Богорада. А уже через неделю наши артисты отправятся в Москву с ответным визитом», — сообщила Ирина Текслер в своем telegram-канале.
Гастроли проходят в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России, которое было подписано несколько лет назад. Главный театр страны уже в пятый раз приезжает в Челябинск в рамках обменных гастролей, а уже через неделю челябинские артисты отправятся с ответным визитом в Москву.
На столичной сцене труппа челябинского театра оперы и балета 21 и 22 ноября представит балет «Корсар» в постановке художественного руководителя балетной труппы Юрия Клевцова, бывшего премьера большого театра, а 24 и 25 ноября челябинцы представят оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад», режиссером-постановщиком которой является заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов.
Главный театр страны в рамках обменных гастролей приезжает в Челябинск уже в пятый раз
Фото: соцсети Ирины Текслер
Южноуральцы имели уникальную возможность насладиться балетом «Коппелия» Лео Делиба
Фото: соцсети Ирины Текслер
Спектакль проходит в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета под управлением маэстро Большого театра Алексея Богорада
Фото: соцсети Ирины Текслер
Уже через неделю наши артисты отправятся в Москву с ответным визитом
Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала на открытии гастролей Большого театра в Челябинске. Артисты столичной труппы, выступившие с балетом Лео Делиба «Коппелия», в городе были достаточно популярны, билеты закончились за несколько дней до представления. «Южноуральцы имели уникальную возможность насладиться балетом „Коппелия“ Лео Делиба. Спектакль проходит в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета под управлением маэстро Большого театра Алексея Богорада. А уже через неделю наши артисты отправятся в Москву с ответным визитом», — сообщила Ирина Текслер в своем telegram-канале. Гастроли проходят в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России, которое было подписано несколько лет назад. Главный театр страны уже в пятый раз приезжает в Челябинск в рамках обменных гастролей, а уже через неделю челябинские артисты отправятся с ответным визитом в Москву. На столичной сцене труппа челябинского театра оперы и балета 21 и 22 ноября представит балет «Корсар» в постановке художественного руководителя балетной труппы Юрия Клевцова, бывшего премьера большого театра, а 24 и 25 ноября челябинцы представят оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад», режиссером-постановщиком которой является заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов.