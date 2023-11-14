В детском саду Челябинска подтвердили острую кишечную инфекцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
В садике проводится проверка специалистов Роспотребнадзора Фото:

В детском саду №355 Челябинска подтвердили острую кишечную инфекцию у двоих воспитанников после жалобы одного из родителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области с привлечением специалистов ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по двум случаям острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, зарегистрированных среди детей, посещающих группу № 12 МАДОУ „Детский сад № 355 г. Челябинска“. Источник инфекции, пути и факторы передачи возбудителя устанавливаются», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что медицинские организации не направляли в Роспотребнадзор информацию о массовых случаях заболеваний острой кишечной инфекцией в этом детском саду. Также в ведомстве рассказали о том, можно ли контактному ребенку посещать дошкольное учреждение.

«В соответствии с требованиями санитарного законодательства контактные с больным острой кишечной инфекцией дети без признаков заболевания не отстраняются от посещения дошкольной организации. Проводится осмотр контактных детей врачом-педиатром поликлиники и устанавливается дальнейшее медицинское наблюдение сроком на семь календарных дней», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о жалобе челябинки на неизвестную инфекцию, которая привела к рвоте воспитанников одной из групп детского сада №355 Челябинска. Детей при этом отправили на карантин из-за ветряной оспы.

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В детском саду №355 Челябинска подтвердили острую кишечную инфекцию у двоих воспитанников после жалобы одного из родителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. «Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области с привлечением специалистов ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по двум случаям острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, зарегистрированных среди детей, посещающих группу № 12 МАДОУ „Детский сад № 355 г. Челябинска“. Источник инфекции, пути и факторы передачи возбудителя устанавливаются», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что медицинские организации не направляли в Роспотребнадзор информацию о массовых случаях заболеваний острой кишечной инфекцией в этом детском саду. Также в ведомстве рассказали о том, можно ли контактному ребенку посещать дошкольное учреждение. «В соответствии с требованиями санитарного законодательства контактные с больным острой кишечной инфекцией дети без признаков заболевания не отстраняются от посещения дошкольной организации. Проводится осмотр контактных детей врачом-педиатром поликлиники и устанавливается дальнейшее медицинское наблюдение сроком на семь календарных дней», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о жалобе челябинки на неизвестную инфекцию, которая привела к рвоте воспитанников одной из групп детского сада №355 Челябинска. Детей при этом отправили на карантин из-за ветряной оспы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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