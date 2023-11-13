Пермяки стали чаще интересоваться личным банкротством

14 ноября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Списать долги можно через МФЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Перми все чаще обращаются в МФЦ, чтобы узнать о возможности признать себя банкротом и списать долги. Об этом рассказал руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов. «Мы видим, что пермяки темой интересуются. В контактном центре МФЦ увеличилось количество обращений по вопросу банкротства. Люди спрашивают кто может воспользоваться процедурой, какие документы необходимо предоставить. Поэтому мы прогнозируем увеличение числа обращений по данной услуге в ближайшие месяцы», — цитирует Громова сайт министерства информационного развития и связи Пермского края. В ведомстве напоминают, что подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно в любом МФЦ по месту жительства. Это можно сделать, если размер долга составляет не менее 25 тысяч и не более 1 млн рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало, какие документы нужны для прохождения процедуры банкротства.

Жители Перми все чаще обращаются в МФЦ, чтобы узнать о возможности признать себя банкротом и списать долги. Об этом рассказал руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов. «Мы видим, что пермяки темой интересуются. В контактном центре МФЦ увеличилось количество обращений по вопросу банкротства. Люди спрашивают кто может воспользоваться процедурой, какие документы необходимо предоставить. Поэтому мы прогнозируем увеличение числа обращений по данной услуге в ближайшие месяцы», — цитирует Громова сайт министерства информационного развития и связи Пермского края. В ведомстве напоминают, что подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно в любом МФЦ по месту жительства. Это можно сделать, если размер долга составляет не менее 25 тысяч и не более 1 млн рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало, какие документы нужны для прохождения процедуры банкротства.