13 ноября 2023

Пермяки стали чаще интересоваться личным банкротством

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Банкротство. Челябинск
Списать долги можно через МФЦ Фото:

Жители Перми все чаще обращаются в МФЦ, чтобы узнать о возможности признать себя банкротом и списать долги. Об этом рассказал руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.

«Мы видим, что пермяки темой интересуются. В контактном центре МФЦ увеличилось количество обращений по вопросу банкротства. Люди спрашивают кто может воспользоваться процедурой, какие документы необходимо предоставить. Поэтому мы прогнозируем увеличение числа обращений по данной услуге в ближайшие месяцы», — цитирует Громова сайт министерства информационного развития и связи Пермского края.

В ведомстве напоминают, что подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно в любом МФЦ по месту жительства. Это можно сделать, если размер долга составляет не менее 25 тысяч и не более 1 млн рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало, какие документы нужны для прохождения процедуры банкротства.

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Жители Перми все чаще обращаются в МФЦ, чтобы узнать о возможности признать себя банкротом и списать долги. Об этом рассказал руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов. «Мы видим, что пермяки темой интересуются. В контактном центре МФЦ увеличилось количество обращений по вопросу банкротства. Люди спрашивают кто может воспользоваться процедурой, какие документы необходимо предоставить. Поэтому мы прогнозируем увеличение числа обращений по данной услуге в ближайшие месяцы», — цитирует Громова сайт министерства информационного развития и связи Пермского края. В ведомстве напоминают, что подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно в любом МФЦ по месту жительства. Это можно сделать, если размер долга составляет не менее 25 тысяч и не более 1 млн рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало, какие документы нужны для прохождения процедуры банкротства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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