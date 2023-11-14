В Челябинске в два раза вырос интерес к подержанным гибридам и электромобилям

«Авито»: В Челябинске интерес к гибридам и электрокарам с пробегом вырос на 206%
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон РЭНДЖ РОВЕР и ЯГУАР. Челябинск, автосалон, автомобиль, лэнд ровер, иномарка
Самым популярным среди электрокаров стал Tesla Model 3, среди гибридов — Toyota Prius Фото:

В Челябинской области с начала 2023 года интерес к электрическим и гибридным автомобилям с пробегом вырос в два раза, на 206%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто».

«В Челябинске интерес к электрокарам и гибридам с пробегом в Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос на 206%. В топ-5 гибридов и электрокаров с пробегом в Челябинской области по максимальному количеству запросов на проверку истории автомобиля и динамике количества запросов в 2023 году вошли: Toyota Prius (+ 57%), Honda Civic (+ 177%), Lexus RX, Tesla Model 3, Honda Insight», — рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Авто», ссылаясь на данные автотеки.

Самой востребованной моделью среди гибридов с пробегом в 2023 году вновь стал Toyota Prius. Число запросов по нему в 2023 году увеличилось на 57%. В категории электрокаров лидирует Tesla Model 3. Также в топ-5 появилось несколько новых моделей среди гибридов — Lexus RX, Honda Insight, в то время как Toyota Camry выбыла из топа рейтинга.

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В Челябинской области с начала 2023 года интерес к электрическим и гибридным автомобилям с пробегом вырос в два раза, на 206%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто». «В Челябинске интерес к электрокарам и гибридам с пробегом в Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос на 206%. В топ-5 гибридов и электрокаров с пробегом в Челябинской области по максимальному количеству запросов на проверку истории автомобиля и динамике количества запросов в 2023 году вошли: Toyota Prius (+ 57%), Honda Civic (+ 177%), Lexus RX, Tesla Model 3, Honda Insight», — рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Авто», ссылаясь на данные автотеки. Самой востребованной моделью среди гибридов с пробегом в 2023 году вновь стал Toyota Prius. Число запросов по нему в 2023 году увеличилось на 57%. В категории электрокаров лидирует Tesla Model 3. Также в топ-5 появилось несколько новых моделей среди гибридов — Lexus RX, Honda Insight, в то время как Toyota Camry выбыла из топа рейтинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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