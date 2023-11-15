Екатеринбуржцу грозит срок за связь с несовершеннолетним братом

В Екатеринбурге 39-летнему мужчине грозит до шести лет тюрьмы за секс с несовершеннолетним двоюродным братом. Парень признался, что на протяжении трех лет вступал в половую связь с родственником.
«Юноша после окончания школы решил прекратить общение с родственником. Но 39-летний двоюродный брат отказался прекращать общение. Молодой человек был вынужден обратиться за помощью к силовикам», — пишет «КП-Екатеринбург».
Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР. Там воздержались от комментариев.
Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловским следователям удалось вычислить подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Неизвестный выходил по интернету на связь с девочками, заставляя их делать интимные фото. Фигурант уголовного дела был задержан в Ставрополе и этапирован на Урал.
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