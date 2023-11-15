Глава свердловского избиркома рассказала Путину про иноагентов. Видео

15 ноября 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Елена Клименко возглавляет свердловский избирком с декабря 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава свердловского избиркома Елена Клименко выступила перед президентом России Владимиром Путиным на его встрече с председателями всех региональных избиркомов. В своей речи она привела опыт работы с движением «Голос», включенным Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов. Видео опубликовал департамент информполитики региона. Клименко заметно волновалась («наверное, так же, как на первом заседании [своей комиссии]»). И в начале своей речи назвала Свердловскую область «интересным субъектом, политическим многообразным, со стержнем внутри». Первым ее шагом в должности, поделилась Клименко, была «попытка найти конструктивные взаимоотношения с наблюдателями, которые иногда достаточно активно и дискредитирующее действуют на избирательную систему». «Раньше была такая организация — „Голос“ (не знаю, действует ли она сейчас в регионах), и мы пригласили [ее] координатора к нам на обучение членов участковых избирательных комиссий. Если ты критикуешь — покажи, может быть, мы что-то делаем неправильно. <…> Он пришел, полтора часа [длился семинар], после мы сидели с ним на лавочке. Я говорю: „Ну как?“ А он красный. „Тяжело“. „А вот так мы работаем в день голосования, когда вы пытаетесь научить нас жизни“», — вспомнила Клименко, отметив, что этот координатор в итоге, «конечно, не стал приверженцем избирательной системы России», но сам факт его знакомства и общения с членами УИКов действовал на него «обезоруживающе» во время непосредственно выборов. Также Клименко прорекламировала свердловский Центр общественного наблюдения. «Это площадка открытого, честного диалога, куда могут прийти любые граждане и прямо, не стесняясь, задать вопросы», — заявила она. Путину спич понравился. «[Наблюдение] очень важная часть работы, потому что самым главным результатом любых выборов в России является легитимность», — сказал президент. Фамилию того самого координатора Клименко не назвала. Бывший куратор «Голоса» в Свердловской области Александр Грезев дал понять, что речь была о нем. «Елена Клименко решила вдруг упомянуть меня на встрече с Путиным. Дескать, она сама звала меня на обучение председателей УИКов. Да, это было и даже не раз. Я выступал в Орджоникидзевском, Верх-Исетском и Ленинском ТИКе, сам про это писал и публиковал. Только с чего это я был красным? Какое-то субъективное мнение», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава свердловского избиркома Елена Клименко выступила перед президентом России Владимиром Путиным на его встрече с председателями всех региональных избиркомов. В своей речи она привела опыт работы с движением «Голос», включенным Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов. Видео опубликовал департамент информполитики региона. Клименко заметно волновалась («наверное, так же, как на первом заседании [своей комиссии]»). И в начале своей речи назвала Свердловскую область «интересным субъектом, политическим многообразным, со стержнем внутри». Первым ее шагом в должности, поделилась Клименко, была «попытка найти конструктивные взаимоотношения с наблюдателями, которые иногда достаточно активно и дискредитирующее действуют на избирательную систему». «Раньше была такая организация — „Голос“ (не знаю, действует ли она сейчас в регионах), и мы пригласили [ее] координатора к нам на обучение членов участковых избирательных комиссий. Если ты критикуешь — покажи, может быть, мы что-то делаем неправильно. <…> Он пришел, полтора часа [длился семинар], после мы сидели с ним на лавочке. Я говорю: „Ну как?“ А он красный. „Тяжело“. „А вот так мы работаем в день голосования, когда вы пытаетесь научить нас жизни“», — вспомнила Клименко, отметив, что этот координатор в итоге, «конечно, не стал приверженцем избирательной системы России», но сам факт его знакомства и общения с членами УИКов действовал на него «обезоруживающе» во время непосредственно выборов. Также Клименко прорекламировала свердловский Центр общественного наблюдения. «Это площадка открытого, честного диалога, куда могут прийти любые граждане и прямо, не стесняясь, задать вопросы», — заявила она. Путину спич понравился. «[Наблюдение] очень важная часть работы, потому что самым главным результатом любых выборов в России является легитимность», — сказал президент. Фамилию того самого координатора Клименко не назвала. Бывший куратор «Голоса» в Свердловской области Александр Грезев дал понять, что речь была о нем. «Елена Клименко решила вдруг упомянуть меня на встрече с Путиным. Дескать, она сама звала меня на обучение председателей УИКов. Да, это было и даже не раз. Я выступал в Орджоникидзевском, Верх-Исетском и Ленинском ТИКе, сам про это писал и публиковал. Только с чего это я был красным? Какое-то субъективное мнение», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).