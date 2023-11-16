Почта России выпустит конверты и печать, посвященные Перми

В отделениях Почты России появятся тематические конверты, посвященные присвоению Перми звания города трудовой доблести. Также компания изготовила для центрального почтового отделения города специальный штемпель с изображением системы полевой артиллерии «Катюша» и упоминанием Перми. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.
«Почта России выпустила художественные тематические конверты с изображением стелы „Пермь — город трудовой доблести“, которую открыли в октябре в столице Прикамья. Также изготовлен специальный почтовый штемпель с оттиском полевой реактивной артиллерии „Катюша“», — говорится на сайте. Памятный штемпель можно поставить в почтовом отделения на улице Ленина, 28.
Тираж конвертов — более 200 тысяч штук. В обращение они поступят уже в ноябре после торжественной церемонии специального гашения. Директор регионального управления Почты России Наталия Доронина охарактеризовала Пермь, как город с богатой историей, мощным промышленным потенциалом и трудолюбивыми жителями, и добавила, что такие конверты с тематической печатью напомнят жителям страны о вкладе города в победу в Великой Отечественной войне. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что стела, изображение которой модно увидеть на штемпеле, является важным символом заслуг жителей региона в годы войны и напоминанием трудового подвига горожан для всей страны.
Звание города трудовой доблести было присвоено Перми в 2020 году президентом России Владимиром Путиным. Спустя год такой же статус получила и Лысьва (Пермский край). Тогда власти заявляли о планах установить стелы в честь этого события. Памятники были открыты в городах этой осенью.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.