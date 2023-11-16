Почта России выпустит конверты и печать, посвященные Перми

17 ноября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Конверты поступят в обращение уже в ноябре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В отделениях Почты России появятся тематические конверты, посвященные присвоению Перми звания города трудовой доблести. Также компания изготовила для центрального почтового отделения города специальный штемпель с изображением системы полевой артиллерии «Катюша» и упоминанием Перми. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Почта России выпустила художественные тематические конверты с изображением стелы „Пермь — город трудовой доблести“, которую открыли в октябре в столице Прикамья. Также изготовлен специальный почтовый штемпель с оттиском полевой реактивной артиллерии „Катюша“», — говорится на сайте. Памятный штемпель можно поставить в почтовом отделения на улице Ленина, 28. Тираж конвертов — более 200 тысяч штук. В обращение они поступят уже в ноябре после торжественной церемонии специального гашения. Директор регионального управления Почты России Наталия Доронина охарактеризовала Пермь, как город с богатой историей, мощным промышленным потенциалом и трудолюбивыми жителями, и добавила, что такие конверты с тематической печатью напомнят жителям страны о вкладе города в победу в Великой Отечественной войне. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что стела, изображение которой модно увидеть на штемпеле, является важным символом заслуг жителей региона в годы войны и напоминанием трудового подвига горожан для всей страны. Звание города трудовой доблести было присвоено Перми в 2020 году президентом России Владимиром Путиным. Спустя год такой же статус получила и Лысьва (Пермский край). Тогда власти заявляли о планах установить стелы в честь этого события. Памятники были открыты в городах этой осенью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отделениях Почты России появятся тематические конверты, посвященные присвоению Перми звания города трудовой доблести. Также компания изготовила для центрального почтового отделения города специальный штемпель с изображением системы полевой артиллерии «Катюша» и упоминанием Перми. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Почта России выпустила художественные тематические конверты с изображением стелы „Пермь — город трудовой доблести“, которую открыли в октябре в столице Прикамья. Также изготовлен специальный почтовый штемпель с оттиском полевой реактивной артиллерии „Катюша“», — говорится на сайте. Памятный штемпель можно поставить в почтовом отделения на улице Ленина, 28. Тираж конвертов — более 200 тысяч штук. В обращение они поступят уже в ноябре после торжественной церемонии специального гашения. Директор регионального управления Почты России Наталия Доронина охарактеризовала Пермь, как город с богатой историей, мощным промышленным потенциалом и трудолюбивыми жителями, и добавила, что такие конверты с тематической печатью напомнят жителям страны о вкладе города в победу в Великой Отечественной войне. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что стела, изображение которой модно увидеть на штемпеле, является важным символом заслуг жителей региона в годы войны и напоминанием трудового подвига горожан для всей страны. Звание города трудовой доблести было присвоено Перми в 2020 году президентом России Владимиром Путиным. Спустя год такой же статус получила и Лысьва (Пермский край). Тогда власти заявляли о планах установить стелы в честь этого события. Памятники были открыты в городах этой осенью.