16 ноября 2023

Почта России выпустит конверты и печать, посвященные Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, почта, корреспонденция, письма, конверты, печать
Конверты поступят в обращение уже в ноябре Фото:

В отделениях Почты России появятся тематические конверты, посвященные присвоению Перми звания города трудовой доблести. Также компания изготовила для центрального почтового отделения города специальный штемпель с изображением системы полевой артиллерии «Катюша» и упоминанием Перми. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Почта России выпустила художественные тематические конверты с изображением стелы „Пермь — город трудовой доблести“, которую открыли в октябре в столице Прикамья. Также изготовлен специальный почтовый штемпель с оттиском полевой реактивной артиллерии „Катюша“», — говорится на сайте. Памятный штемпель можно поставить в почтовом отделения на улице Ленина, 28.

Тираж конвертов — более 200 тысяч штук. В обращение они поступят уже в ноябре после торжественной церемонии специального гашения. Директор регионального управления Почты России Наталия Доронина охарактеризовала Пермь, как город с богатой историей, мощным промышленным потенциалом и трудолюбивыми жителями, и добавила, что такие конверты с тематической печатью напомнят жителям страны о вкладе города в победу в Великой Отечественной войне. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что стела, изображение которой модно увидеть на штемпеле, является важным символом заслуг жителей региона в годы войны и напоминанием трудового подвига горожан для всей страны.

Звание города трудовой доблести было присвоено Перми в 2020 году президентом России Владимиром Путиным. Спустя год такой же статус получила и Лысьва (Пермский край). Тогда власти заявляли о планах установить стелы в честь этого события. Памятники были открыты в городах этой осенью.

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В отделениях Почты России появятся тематические конверты, посвященные присвоению Перми звания города трудовой доблести. Также компания изготовила для центрального почтового отделения города специальный штемпель с изображением системы полевой артиллерии «Катюша» и упоминанием Перми. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Почта России выпустила художественные тематические конверты с изображением стелы „Пермь — город трудовой доблести“, которую открыли в октябре в столице Прикамья. Также изготовлен специальный почтовый штемпель с оттиском полевой реактивной артиллерии „Катюша“», — говорится на сайте. Памятный штемпель можно поставить в почтовом отделения на улице Ленина, 28. Тираж конвертов — более 200 тысяч штук. В обращение они поступят уже в ноябре после торжественной церемонии специального гашения. Директор регионального управления Почты России Наталия Доронина охарактеризовала Пермь, как город с богатой историей, мощным промышленным потенциалом и трудолюбивыми жителями, и добавила, что такие конверты с тематической печатью напомнят жителям страны о вкладе города в победу в Великой Отечественной войне. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что стела, изображение которой модно увидеть на штемпеле, является важным символом заслуг жителей региона в годы войны и напоминанием трудового подвига горожан для всей страны. Звание города трудовой доблести было присвоено Перми в 2020 году президентом России Владимиром Путиным. Спустя год такой же статус получила и Лысьва (Пермский край). Тогда власти заявляли о планах установить стелы в честь этого события. Памятники были открыты в городах этой осенью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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