На выставке представлены картины с видами Челябинска, похожие на фотографии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В заксобрании Челябинской области открылась выставка «Челябинск в акварелях Михаила Воронова-Кушаковского». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО 17 ноября.

«Подобная выставка в законодательном собрании проходит впервые — сегодня представлена настоящая акварельная живопись высокого уровня. В центре творчества художника — наш родной город. Это знакомые каждому челябинцу места — площадь Революции, трамваи на улице Цвиллинга, набережная реки Миасс. Мы много раз видели эти улицы, но не всегда обращали внимание на их красоту. Сейчас же мы можем посмотреть на Челябинск свежим взглядом и увидеть необычные ракурсы, где много зелени, солнца и света», — отметил председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков.

Буяков поблагодарил Воронова-Кушаковского за возможность познакомиться с творчеством. Как подчеркнул председатель комитета законодательного собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов, представленные на выставке картины показывают самые любимые места челябинцев, они заряжают всех хорошим настроением.

Заместитель председателя комитета заксобрания по социальной политике Елена Тарасова уверена, что молодежи выставка будет особенно интересна и полезна. Она считает, что для молодых зрителей знакомство с экспозицией — это не только воспитание чувства прекрасного, чувства хорошего вкуса, но и уважения к городу, в котором они живут и учатся, уважение к его красоте и истории.

Михаил Воронов-Кушаковский на выставке в законодательном собрании представил десять своих работ, девять — городские пейзажи, которые сложно отличить от фотографий. Одна картина — из серии исторических сюжетов. Первыми посетителями выставки стали студенты средних и высших учебных заведений и аспиранты вузов — стипендиаты областного парламента.

Воронов-Кушаковский родился и вырос в Челябинске. Он автор нескольких персональных выставок. Работал в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. С 2019 года художник работает над серией акварелей с видами Челябинска. Для сюжетов выбирает самые красивые места Челябинска, с интересной архитектурой. С 2021 года работает над серией исторических картин о Челябинской области и героях-земляках.

Одна из картин избражает народный праздник Масленицы Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Заместитель председателя комитета заксобрания по социальной политике Елена Тарасова уверена, что молодежи выставка будет особенно интересна и полезна Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области