Путин прокомментировал законопроект об ограничении иностранных слов в России

Путин поддержит проект об ограничении использования иностранных слов

17 ноября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сказал, что ознакомится с законопроектом об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ и пообещал поддержать его. Российский лидер выступает на пленарном заседании Форума объединенных культур. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». «Надо не стесняться брать самое лучшее где бы то ни было. На Востоке, на Западе, на Севере, на Юге», — завил Владимир Путин. Он также добавил, что никогда нельзя забывать своих собственных корней и всегда необходимо опираться на традиции. Кроме того, российский лидер сообщил, что ознакомился с законопроектом и пообещал поддержать его.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что ознакомится с законопроектом об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ и пообещал поддержать его. Российский лидер выступает на пленарном заседании Форума объединенных культур. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». «Надо не стесняться брать самое лучшее где бы то ни было. На Востоке, на Западе, на Севере, на Юге», — завил Владимир Путин. Он также добавил, что никогда нельзя забывать своих собственных корней и всегда необходимо опираться на традиции. Кроме того, российский лидер сообщил, что ознакомился с законопроектом и пообещал поддержать его.