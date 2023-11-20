Блогер Шабутдинов увидел сигнал для предпринимателей в своем аресте

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Форум "Трансформация-2". Москва, шабутдинов аяз
Аяз Шабутдинов не признал вину в совершении восьми преступлений Фото:
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На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Арестованный по делу о мошенничестве бизнес-коуч Аяз Шабутдинов назвал «нездоровым сигналом» для предпринимателей свое заключение под стражу. Такое сообщение блогер передал СМИ через адвоката.

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«Ситуация, когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании, — нездоровый сигнал всем предпринимателям», — передает слова Шабутдинова Forbes. Коуч назвал свой арест «недоразумением», объяснив это тем, что у основанной им бизнес-школы «Like Центр» более 50 тысяч клиентов, а также есть все необходимые лицензии и аккредитации.

Блогера и бизнес-коуча Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. В отношении него предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Однако вину 32-летний бизнес-тренер не признал. Сейчас он находится под стражей.

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Арестованный по делу о мошенничестве бизнес-коуч Аяз Шабутдинов назвал «нездоровым сигналом» для предпринимателей свое заключение под стражу. Такое сообщение блогер передал СМИ через адвоката. «Ситуация, когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании, — нездоровый сигнал всем предпринимателям», — передает слова Шабутдинова Forbes. Коуч назвал свой арест «недоразумением», объяснив это тем, что у основанной им бизнес-школы «Like Центр» более 50 тысяч клиентов, а также есть все необходимые лицензии и аккредитации. Блогера и бизнес-коуча Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. В отношении него предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Однако вину 32-летний бизнес-тренер не признал. Сейчас он находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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