Блогер Шабутдинов увидел сигнал для предпринимателей в своем аресте

Арестованный по делу о мошенничестве бизнес-коуч Аяз Шабутдинов назвал «нездоровым сигналом» для предпринимателей свое заключение под стражу. Такое сообщение блогер передал СМИ через адвоката.
«Ситуация, когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании, — нездоровый сигнал всем предпринимателям», — передает слова Шабутдинова Forbes. Коуч назвал свой арест «недоразумением», объяснив это тем, что у основанной им бизнес-школы «Like Центр» более 50 тысяч клиентов, а также есть все необходимые лицензии и аккредитации.
Блогера и бизнес-коуча Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. В отношении него предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Однако вину 32-летний бизнес-тренер не признал. Сейчас он находится под стражей.
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