Блогер Шабутдинов увидел сигнал для предпринимателей в своем аресте

20 ноября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Аяз Шабутдинов не признал вину в совершении восьми преступлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Арестованный по делу о мошенничестве бизнес-коуч Аяз Шабутдинов назвал «нездоровым сигналом» для предпринимателей свое заключение под стражу. Такое сообщение блогер передал СМИ через адвоката. Новость по теме Как блогер Шабутдинов прославился на продаже бизнес-курсов. Видео «Ситуация, когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании, — нездоровый сигнал всем предпринимателям», — передает слова Шабутдинова Forbes. Коуч назвал свой арест «недоразумением», объяснив это тем, что у основанной им бизнес-школы «Like Центр» более 50 тысяч клиентов, а также есть все необходимые лицензии и аккредитации. Блогера и бизнес-коуча Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. В отношении него предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Однако вину 32-летний бизнес-тренер не признал. Сейчас он находится под стражей.

Арестованный по делу о мошенничестве бизнес-коуч Аяз Шабутдинов назвал «нездоровым сигналом» для предпринимателей свое заключение под стражу. Такое сообщение блогер передал СМИ через адвоката. «Ситуация, когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании, — нездоровый сигнал всем предпринимателям», — передает слова Шабутдинова Forbes. Коуч назвал свой арест «недоразумением», объяснив это тем, что у основанной им бизнес-школы «Like Центр» более 50 тысяч клиентов, а также есть все необходимые лицензии и аккредитации. Блогера и бизнес-коуча Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. В отношении него предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Однако вину 32-летний бизнес-тренер не признал. Сейчас он находится под стражей.