20 ноября 2023

В Перми вновь рассмотрят дело скандального застройщика, обманувшего пермяков на 1,8 млрд рублей

Уголовное дело в отношении экс-руководства «Камской долины» направлено в суд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской жанр. Пермь, долгострой, жк весна
ЖК «Весна» — один из самых больших долгостроев «Камской долины» Фото:

Суд в Перми вновь начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководства группы компаний «Камская долина». Топ-менеджеры застройщика, обманувшие сотни пайщиков и дольщиков, обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщается в telegram-канале «МВД-Медиа».

Новость по теме
Топ-менеджер застройщика Перми получила пять лет тюрьмы

«Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей группы строительных компаний. Уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, обвиняемые в период ноября 2014 по декабрь 2018 года привлекли денежные средства жителей для строительства многоквартирных жилых домов. Для этого ими на территории Перми была развернута рекламная кампания. В действительности привлеченные деньги и векселя группы компаний руководители «использовали на иные цели хозяйственной деятельности».

Речь идет об экс-руководителях «Камской долины» Алексее Гладикове и Алевтине Романовой. Ущерб от их действий превысил 1,8 миллиарда рублей, а 636 граждан и их семьи остались без жилья. Уголовное дело в отношении бизнесменов суд начал рассматривать в 2022 году. Однако затем уголовное дело было возвращено следствию. Защита обвиняемых указала в суде на процессуальные нарушения, которые были допущены в ходе следствия.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Перми вновь начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководства группы компаний «Камская долина». Топ-менеджеры застройщика, обманувшие сотни пайщиков и дольщиков, обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщается в telegram-канале «МВД-Медиа». «Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей группы строительных компаний. Уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, обвиняемые в период ноября 2014 по декабрь 2018 года привлекли денежные средства жителей для строительства многоквартирных жилых домов. Для этого ими на территории Перми была развернута рекламная кампания. В действительности привлеченные деньги и векселя группы компаний руководители «использовали на иные цели хозяйственной деятельности». Речь идет об экс-руководителях «Камской долины» Алексее Гладикове и Алевтине Романовой. Ущерб от их действий превысил 1,8 миллиарда рублей, а 636 граждан и их семьи остались без жилья. Уголовное дело в отношении бизнесменов суд начал рассматривать в 2022 году. Однако затем уголовное дело было возвращено следствию. Защита обвиняемых указала в суде на процессуальные нарушения, которые были допущены в ходе следствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...