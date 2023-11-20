В Перми вновь рассмотрят дело скандального застройщика, обманувшего пермяков на 1,8 млрд рублей

Уголовное дело в отношении экс-руководства «Камской долины» направлено в суд

21 ноября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

ЖК «Весна» — один из самых больших долгостроев «Камской долины» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Суд в Перми вновь начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководства группы компаний «Камская долина». Топ-менеджеры застройщика, обманувшие сотни пайщиков и дольщиков, обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщается в telegram-канале «МВД-Медиа». Новость по теме Топ-менеджер застройщика Перми получила пять лет тюрьмы «Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей группы строительных компаний. Уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, обвиняемые в период ноября 2014 по декабрь 2018 года привлекли денежные средства жителей для строительства многоквартирных жилых домов. Для этого ими на территории Перми была развернута рекламная кампания. В действительности привлеченные деньги и векселя группы компаний руководители «использовали на иные цели хозяйственной деятельности». Речь идет об экс-руководителях «Камской долины» Алексее Гладикове и Алевтине Романовой. Ущерб от их действий превысил 1,8 миллиарда рублей, а 636 граждан и их семьи остались без жилья. Уголовное дело в отношении бизнесменов суд начал рассматривать в 2022 году. Однако затем уголовное дело было возвращено следствию. Защита обвиняемых указала в суде на процессуальные нарушения, которые были допущены в ходе следствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд в Перми вновь начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководства группы компаний «Камская долина». Топ-менеджеры застройщика, обманувшие сотни пайщиков и дольщиков, обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщается в telegram-канале «МВД-Медиа». «Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей группы строительных компаний. Уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, обвиняемые в период ноября 2014 по декабрь 2018 года привлекли денежные средства жителей для строительства многоквартирных жилых домов. Для этого ими на территории Перми была развернута рекламная кампания. В действительности привлеченные деньги и векселя группы компаний руководители «использовали на иные цели хозяйственной деятельности». Речь идет об экс-руководителях «Камской долины» Алексее Гладикове и Алевтине Романовой. Ущерб от их действий превысил 1,8 миллиарда рублей, а 636 граждан и их семьи остались без жилья. Уголовное дело в отношении бизнесменов суд начал рассматривать в 2022 году. Однако затем уголовное дело было возвращено следствию. Защита обвиняемых указала в суде на процессуальные нарушения, которые были допущены в ходе следствия.