Скандальный застройщик обманул пермяков на 1,8 млрд рублей

25 августа 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Далее уголовное дело будет рассматриваться в Индустриальном районном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководителям пермской группы «Камская долина» Алексею Гладикову и Алевтина Романовой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиям. При этом были нарушены интересы 636 человек и был причинен вред в размере более 1,8 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края. «Следствием установлено, что обвиняемые в период с ноября 2014 г. по декабрь 2018 г., являясь фактическими руководителями ООО «Недвижимость», ЖСК «Синица», ООО «КД-Девелопмент», ООО «Авиатор-3», принимали денежные средства пайщиков, а также векселя ГК «Камская долина для финансирования строительства 5 многоквартирных домов в г. Перми. Часть полученных денежных средств использовали не только на строительство, но и на финансирование текущей деятельности, покрытие долгов», — сообщают в прокуратуре. Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что Алевтину Романову осудили на 5 лет лишения свободы.

Руководителям пермской группы «Камская долина» Алексею Гладикову и Алевтина Романовой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиям. При этом были нарушены интересы 636 человек и был причинен вред в размере более 1,8 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края. «Следствием установлено, что обвиняемые в период с ноября 2014 г. по декабрь 2018 г., являясь фактическими руководителями ООО «Недвижимость», ЖСК «Синица», ООО «КД-Девелопмент», ООО «Авиатор-3», принимали денежные средства пайщиков, а также векселя ГК «Камская долина для финансирования строительства 5 многоквартирных домов в г. Перми. Часть полученных денежных средств использовали не только на строительство, но и на финансирование текущей деятельности, покрытие долгов», — сообщают в прокуратуре. Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что Алевтину Романову осудили на 5 лет лишения свободы.