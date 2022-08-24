24 августа 2022

Скандальный застройщик обманул пермяков на 1,8 млрд рублей

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Судебное по административному делу Дмитрия Ильтякова. Курган , зал суда, судебное заседание, суд
Далее уголовное дело будет рассматриваться в Индустриальном районном суде Фото:

Руководителям пермской группы «Камская долина» Алексею Гладикову и Алевтина Романовой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиям. При этом были нарушены интересы 636 человек и был причинен вред в размере более 1,8 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края.

«Следствием установлено, что обвиняемые в период с ноября 2014 г. по декабрь 2018 г., являясь фактическими руководителями ООО «Недвижимость», ЖСК «Синица», ООО «КД-Девелопмент», ООО «Авиатор-3», принимали денежные средства пайщиков, а также векселя ГК «Камская долина для финансирования строительства 5 многоквартирных домов в г. Перми. Часть полученных денежных средств использовали не только на строительство, но и на финансирование текущей деятельности, покрытие долгов», — сообщают в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что Алевтину Романову осудили на 5 лет лишения свободы.

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Руководителям пермской группы «Камская долина» Алексею Гладикову и Алевтина Романовой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиям. При этом были нарушены интересы 636 человек и был причинен вред в размере более 1,8 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края. «Следствием установлено, что обвиняемые в период с ноября 2014 г. по декабрь 2018 г., являясь фактическими руководителями ООО «Недвижимость», ЖСК «Синица», ООО «КД-Девелопмент», ООО «Авиатор-3», принимали денежные средства пайщиков, а также векселя ГК «Камская долина для финансирования строительства 5 многоквартирных домов в г. Перми. Часть полученных денежных средств использовали не только на строительство, но и на финансирование текущей деятельности, покрытие долгов», — сообщают в прокуратуре. Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что Алевтину Романову осудили на 5 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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