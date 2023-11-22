Суд не выпустил блогера Шабутдинова из СИЗО

22 ноября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Адвокаты предлагали за освобождение Шабутдинова залог в размере 155 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Московский городской суд отказался выпускать из СИЗО блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в восьми эпизодах мошенничества. Об этом заявил судья Сергей Артемов. «Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения», — предает слова Артемова РИА Новости. Адвокаты готовы были внести залог в размере 155 миллионов рублей и просили суд о более мягкой мере пресечения для заключенного. Во время заседания Таганского районного суда адвокат Никита Апаликов предложил залог в размере четырех миллионов рублей. По его мнению, именно столько составил ущерб по восьми эпизодам мошенничества, которые были назначены Шабутдинову. По информации защиты, на данный момент в деле до сих пор фигурируют восемь потерпевших. Порядка тысячи учеников «Лайк центра» также обратились в Московский городской суд с просьбой об освобождении заключенного из СИЗО. Об этом заявил Апаликов. Сам Шабутдинов пожаловался, что для него самым тяжелым моментом является то, что он не может видеть своих детей. Ранее сообщалось, что Шабутдинов арестован за подозрение в мошенничестве. По словам представителя МВД Ирины Волк, блогер использовал методы агрессивного маркетинга. Он предлагал купить вебинары, тренинги, которые должны были помочь людям запустить успешный бизнес. Аязу Шабутдинову грозит до десяти лет колонии. На него заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суду предстоит разобраться, правда ли Шабутдинов вместе с подельниками обещал участникам своих курсов стать богатыми, при этом понимая бесперспективность данной идеи, передают « Дни.ру» . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московский городской суд отказался выпускать из СИЗО блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в восьми эпизодах мошенничества. Об этом заявил судья Сергей Артемов. «Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения», — предает слова Артемова РИА Новости. Адвокаты готовы были внести залог в размере 155 миллионов рублей и просили суд о более мягкой мере пресечения для заключенного. Во время заседания Таганского районного суда адвокат Никита Апаликов предложил залог в размере четырех миллионов рублей. По его мнению, именно столько составил ущерб по восьми эпизодам мошенничества, которые были назначены Шабутдинову. По информации защиты, на данный момент в деле до сих пор фигурируют восемь потерпевших. Порядка тысячи учеников «Лайк центра» также обратились в Московский городской суд с просьбой об освобождении заключенного из СИЗО. Об этом заявил Апаликов. Сам Шабутдинов пожаловался, что для него самым тяжелым моментом является то, что он не может видеть своих детей. Ранее сообщалось, что Шабутдинов арестован за подозрение в мошенничестве. По словам представителя МВД Ирины Волк, блогер использовал методы агрессивного маркетинга. Он предлагал купить вебинары, тренинги, которые должны были помочь людям запустить успешный бизнес. Аязу Шабутдинову грозит до десяти лет колонии. На него заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суду предстоит разобраться, правда ли Шабутдинов вместе с подельниками обещал участникам своих курсов стать богатыми, при этом понимая бесперспективность данной идеи, передают «Дни.ру».