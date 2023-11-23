Китайское кладбище в Перми станет объектом культурного наследия

24 ноября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Кладбище расположено в Верхних Муллах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В перечень объектов культурного наследия будет включен участок Верхнемулинского кладбища, где захоронены граждане КНР. Соответствующий проект приказа подготовила госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. «Объектом охраны культурного наследия станут захоронения граждан Китая, которые были сделаны в период с 1956 года до середины 1990-х годов. Также будет охраняться бетонная стела с мраморной плитой», — сообщает Business Class со ссылкой на краевую госинспекцию по охране культурного наследия. Китайские рабочие участвовали в строительстве промышленных объектов на территории СССР, в том числе, и в Пермском крае. Стела, которая попадет под охрану, имеет надпись на двух языках в память о тех, кто помогал строить коммунизм.

В перечень объектов культурного наследия будет включен участок Верхнемулинского кладбища, где захоронены граждане КНР. Соответствующий проект приказа подготовила госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. «Объектом охраны культурного наследия станут захоронения граждан Китая, которые были сделаны в период с 1956 года до середины 1990-х годов. Также будет охраняться бетонная стела с мраморной плитой», — сообщает Business Class со ссылкой на краевую госинспекцию по охране культурного наследия. Китайские рабочие участвовали в строительстве промышленных объектов на территории СССР, в том числе, и в Пермском крае. Стела, которая попадет под охрану, имеет надпись на двух языках в память о тех, кто помогал строить коммунизм.