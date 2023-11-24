На Украине увеличат число женщин-командиров

25 ноября 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

По словам Людмилы Дараган, нужно избавиться от стереотипа, что женщина не может командовать Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине планируют увеличить число женщин, командующих на передовой. Об этом заявила госсекретарь Минобороны страны Людмила Дараган. «У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. <…> Нужно преодолеть стереотип „женщина не может командовать“» — передает слова Людмилы Дараган пресс-служба ведомства. Дараган отметила, что речь идет об увеличения количества женщин в должностях командиров подразделений. По ее словам, сейчас в армии служат 62 тысячи женщин, что составляет 7% от всего числа ВСУ.

На Украине планируют увеличить число женщин, командующих на передовой. Об этом заявила госсекретарь Минобороны страны Людмила Дараган. «У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. <…> Нужно преодолеть стереотип „женщина не может командовать“» — передает слова Людмилы Дараган пресс-служба ведомства. Дараган отметила, что речь идет об увеличения количества женщин в должностях командиров подразделений. По ее словам, сейчас в армии служат 62 тысячи женщин, что составляет 7% от всего числа ВСУ.