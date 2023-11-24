24 ноября 2023

На Украине увеличат число женщин-командиров

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Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, женщина, огнестрельное оружие, военнослужащий, военная форма
По словам Людмилы Дараган, нужно избавиться от стереотипа, что женщина не может командовать Фото:
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На Украине планируют увеличить число женщин, командующих на передовой. Об этом заявила госсекретарь Минобороны страны Людмила Дараган.

«У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. <…> Нужно преодолеть стереотип „женщина не может командовать“» — передает слова Людмилы Дараган пресс-служба ведомства.

Дараган отметила, что речь идет об увеличения количества женщин в должностях командиров подразделений. По ее словам, сейчас в армии служат 62 тысячи женщин, что составляет 7% от всего числа ВСУ.

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На Украине планируют увеличить число женщин, командующих на передовой. Об этом заявила госсекретарь Минобороны страны Людмила Дараган. «У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. <…> Нужно преодолеть стереотип „женщина не может командовать“» — передает слова Людмилы Дараган пресс-служба ведомства. Дараган отметила, что речь идет об увеличения количества женщин в должностях командиров подразделений. По ее словам, сейчас в армии служат 62 тысячи женщин, что составляет 7% от всего числа ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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