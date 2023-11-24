На Украине увеличат число женщин-командиров

На Украине планируют увеличить число женщин, командующих на передовой. Об этом заявила госсекретарь Минобороны страны Людмила Дараган.
«У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. <…> Нужно преодолеть стереотип „женщина не может командовать“» — передает слова Людмилы Дараган пресс-служба ведомства.
Дараган отметила, что речь идет об увеличения количества женщин в должностях командиров подразделений. По ее словам, сейчас в армии служат 62 тысячи женщин, что составляет 7% от всего числа ВСУ.
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