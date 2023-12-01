Прокуратура созвала срочное совещание в мэрии Перми из-за снега

01 декабря 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

В Перми выявили нарушения при уборке снега Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Прокуратура Ленинского района Перми инициировала внеплановое совещание в администрации подконтрольного района. Основанием срочной встречи стали выявленные нарушения при уборке улиц города, сообщил источник, близкий к мэрии. «По инициативе ленинской прокуратуры сегодня прошло совещание по проблемам уборки снега в районе. Решили действовать на опережение: несколько дней назад свердловский и мотовилихинский прокуроры внесли представления заместителям глав этих районов из-за выявленных нарушений при уборке улиц. А это может стать основанием для их увольнения», — сообщает источник URA.RU в мэрии. То, что эта встреча состоялась подтверждает глава Ленинского района Перми. Александр Русанов выложил пост об этом в своем telegram — канале. «По инициативе прокуратуры Ленинского района на базе администрации района состоялось межведомственное совещание по вопросам содержания улично-дорожной сети и объектов озеленения общего пользования. В совещании приняли участие представители организаций, обслуживающих территорию Ленинского района» — рассказал глава района. В конце ноября в Перми выпала месячная норма осадков. С центральных улиц было вывезено 38 тысяч кубов снега. В среднем в пик снегопадов в Ленинском районе за сутки работали порядка 90 единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура выявила нарушения при уборке снега в Перми. Надзорное ведомство внесло представление городским чиновникам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Ленинского района Перми инициировала внеплановое совещание в администрации подконтрольного района. Основанием срочной встречи стали выявленные нарушения при уборке улиц города, сообщил источник, близкий к мэрии. «По инициативе ленинской прокуратуры сегодня прошло совещание по проблемам уборки снега в районе. Решили действовать на опережение: несколько дней назад свердловский и мотовилихинский прокуроры внесли представления заместителям глав этих районов из-за выявленных нарушений при уборке улиц. А это может стать основанием для их увольнения», — сообщает источник URA.RU в мэрии. То, что эта встреча состоялась подтверждает глава Ленинского района Перми. Александр Русанов выложил пост об этом в своем telegram — канале. «По инициативе прокуратуры Ленинского района на базе администрации района состоялось межведомственное совещание по вопросам содержания улично-дорожной сети и объектов озеленения общего пользования. В совещании приняли участие представители организаций, обслуживающих территорию Ленинского района» — рассказал глава района. В конце ноября в Перми выпала месячная норма осадков. С центральных улиц было вывезено 38 тысяч кубов снега. В среднем в пик снегопадов в Ленинском районе за сутки работали порядка 90 единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура выявила нарушения при уборке снега в Перми. Надзорное ведомство внесло представление городским чиновникам.