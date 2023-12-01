Прокуратура созвала срочное совещание в мэрии Перми из-за снега

Прокуратура Ленинского района Перми инициировала внеплановое совещание в администрации подконтрольного района. Основанием срочной встречи стали выявленные нарушения при уборке улиц города, сообщил источник, близкий к мэрии.
«По инициативе ленинской прокуратуры сегодня прошло совещание по проблемам уборки снега в районе. Решили действовать на опережение: несколько дней назад свердловский и мотовилихинский прокуроры внесли представления заместителям глав этих районов из-за выявленных нарушений при уборке улиц. А это может стать основанием для их увольнения», — сообщает источник URA.RU в мэрии.
То, что эта встреча состоялась подтверждает глава Ленинского района Перми. Александр Русанов выложил пост об этом в своем telegram — канале. «По инициативе прокуратуры Ленинского района на базе администрации района состоялось межведомственное совещание по вопросам содержания улично-дорожной сети и объектов озеленения общего пользования. В совещании приняли участие представители организаций, обслуживающих территорию Ленинского района» — рассказал глава района.
В конце ноября в Перми выпала месячная норма осадков. С центральных улиц было вывезено 38 тысяч кубов снега. В среднем в пик снегопадов в Ленинском районе за сутки работали порядка 90 единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура выявила нарушения при уборке снега в Перми. Надзорное ведомство внесло представление городским чиновникам.
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