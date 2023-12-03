В Пермском крае власти закрыли для грузовиков федеральные трассы

04 декабря 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Водителям фур придется подождать Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае власти ограничили движение грузовиков по двум федеральным трассам. Из-за погодных условий большегрузам нельзя проехать по дорогам М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь-Екатеринбург», рассказали в региональном ГУ МЧС. «В связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. М-7 „Волга“ на территории Большесосновского муниципального округа, Очерского, Нытвенского и Краснокамского городских округах; Р — 242 „Пермь — Екатеринбург“ на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округах и в Суксунском городском округе», — сообщается в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю. Дороги для грузовиков закрыли в 10:00 4 декабря. Ограничение будет действовать до 10:00 5 декабря. В Перми утром в понедельник начался мощный снегопад. По данным синоптиков, в городе сильный снег продолжится еще несколько часов.

В Пермском крае власти ограничили движение грузовиков по двум федеральным трассам. Из-за погодных условий большегрузам нельзя проехать по дорогам М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь-Екатеринбург», рассказали в региональном ГУ МЧС. «В связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. М-7 „Волга“ на территории Большесосновского муниципального округа, Очерского, Нытвенского и Краснокамского городских округах; Р — 242 „Пермь — Екатеринбург“ на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округах и в Суксунском городском округе», — сообщается в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю. Дороги для грузовиков закрыли в 10:00 4 декабря. Ограничение будет действовать до 10:00 5 декабря. В Перми утром в понедельник начался мощный снегопад. По данным синоптиков, в городе сильный снег продолжится еще несколько часов.