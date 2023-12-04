Народный дворник c ДЦП из Екатеринбурга стал звездой TikTok. Фото

05 декабря 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Антон Бурдин ведет TikTok о своей повседневной жизни Фото: Антон Бурдин Волонтер из Екатеринбурга Антон Бурдин, который все свое свободное время посвящает уборке мусора в городе, стал звездой на сервисе TikTok. Благодаря своим видео он набрал более 10 тысяч подписчиков. Молодой человек — инвалид с детства. У него ДЦП (Детский церебральный паралич). О своих успехах Бурдин рассказал журналисту URA.RU. «Я начал снимать видео про свою жизнь и выкладывать в TikTok. Я показываю, как прибираю улицы. Буквально через пару месяцев на меня подписались где-то пять тысяч человек. Вот уже на моей странице 11,8 тысяч подписчиков. Я думаю, что людям интересно знать, как, будучи инвалидом, я могу вести активный образ жизни и даже приносить пользу обществу», — поделился Бурдин. Антон Бурдин 2 июля остался без телефона. Тогда его мобильный практически вышел из строя. Приобрести новый телефон он не мог, так как не позволяла пенсия по инвалидности. После публикации URA.RU о том, что мобильный телефон Антона сломался, на просьбу откликнулся министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова. Уже 4 июля ему подарили новый мобильный телефон. Скрин: Антон Бурдин

Волонтер из Екатеринбурга Антон Бурдин, который все свое свободное время посвящает уборке мусора в городе, стал звездой на сервисе TikTok. Благодаря своим видео он набрал более 10 тысяч подписчиков. Молодой человек — инвалид с детства. У него ДЦП (Детский церебральный паралич). О своих успехах Бурдин рассказал журналисту URA.RU. «Я начал снимать видео про свою жизнь и выкладывать в TikTok. Я показываю, как прибираю улицы. Буквально через пару месяцев на меня подписались где-то пять тысяч человек. Вот уже на моей странице 11,8 тысяч подписчиков. Я думаю, что людям интересно знать, как, будучи инвалидом, я могу вести активный образ жизни и даже приносить пользу обществу», — поделился Бурдин. Антон Бурдин 2 июля остался без телефона. Тогда его мобильный практически вышел из строя. Приобрести новый телефон он не мог, так как не позволяла пенсия по инвалидности. После публикации URA.RU о том, что мобильный телефон Антона сломался, на просьбу откликнулся министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова. Уже 4 июля ему подарили новый мобильный телефон.