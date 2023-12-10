Энергетики назвали причины аварий в Сосновском районе под Челябинском

Воровство энергии привело к авариям в Сосновском районе под Челябинском

Коммунальщикам пришлось менять трансформаторы на морозе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одна из причин аварий на сетях, произошедших с наступлением аномальных морозов в Сосновском районе (Челябинская область), является воровство электроэнергии. В корне возникшей проблемы лежит рост нагрузок на существующую электросетевую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Накануне морозов в ходе проверок, проведенных специалистами филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ на территории деревни Малиновка, зафиксированы многочисленные факты неучтенного потребления электроэнергии, а попросту ее воровства. Воровство электроэнергии также оказывает негативное влияние на надежность и качество электроснабжения и может вызывать бесконтрольную нагрузку на электроустановки», — сообщили в пресс-службе «Челябэнерго».

В течение 8—10 декабря около 30 бригад «Россети Урал» в составе порядка 80 человек и 30 единиц спецтехники в круглосуточном режиме работали, чтобы стабилизировать ситуацию в деревнях Малиновка и Осиновка и поселках Западный, Трубный, Ключи, Вавиловец, Княжий Сосновского района. В течение трех дней в условиях аномально низких (до минус 35 градусов) температур энергетиками филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» выполнены работы по замене ключевого оборудования, в том числе трех силовых трансформаторов на еще более мощные, перераспределению нагрузки в распредсетях на 17 воздушных линиях электропередачи 0,4кВ, замене автоматических выключателей и комплектов предохранителей в количестве 15 штук.

В результате энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением поселков Сосновского района. Были заменены трансформаторы в деревнях Малиновка и Ключи и поселке Вавиловец. В настоящее время энергетики выполняют точечные заявки жителей поселков.

Ввиду того, что данные населенные пункты продолжают активно застраиваться, в условиях отсутствия газового отопления, нагрузка на электрические сети выросла здесь в несколько раз. И такая тенденция будет продолжаться ближайшие годы, так как под индивидуальное жилищное строительство выделяются новые земли. Еще один объективный и значимый фактор — то, что значительное количество новых клиентов занижают планируемый объем своего энергопотребления при технологическом присоединении, что ведет к нагрузке на существующую электросетевую инфраструктуру и, как следствие, отключениям, — подчеркивают в пресс-службе «Челябэнерго».