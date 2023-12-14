«Уральский Google» сменил название банка, основанного Чернецким

Новый собственник банка «Екатеринбург» переименовал его в «Контур. Банк»

Менять старые логотипы на актуальные «СКБ Контур» будет постепенно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа компаний «СКБ Контур», в 2022 году ставшая ключевым акционером банка «Екатеринбург», сменила его название. Он переименован в «Контур. Банк», рассказали URA.RU представители компании.

«Переименование банка „Екатеринбург“ в Контур.Банк произошло в рамках интеграции финансовых решений банка и экосистемы. Объединение с СКБ Контур позволит ему предложить предпринимателям современные технологичные финансовые продукты и сервисы, откроет больше возможностей для простого и удобного ведения бизнеса», — объяснил генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Переименование банка не отразится на клиентах, настройки и изменение названия в реквизитах обновятся автоматически. Логотипы в офисах банка и банкоматах будут менять постепенно, карты с названием «Екатеринбург» продолжат действовать.

Банк «Екатеринбург» был основан в 1994 году по инициативе Аркадия Чернецкого, бывшего на тот момент мэром города. В банке обслуживаются бюджетные и муниципальные организации, городские транспортные предприятия, предприятия ЖКХ, жители Екатеринбурга.