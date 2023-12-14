«Уральский Google» сменил название банка, основанного Чернецким

Новый собственник банка «Екатеринбург» переименовал его в «Контур. Банк»
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Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской Думы «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург». Екатеринбург, банк екатеринбург, екатеринбургский муниципальный банк, емб
Менять старые логотипы на актуальные «СКБ Контур» будет постепенно Фото:

Группа компаний «СКБ Контур», в 2022 году ставшая ключевым акционером банка «Екатеринбург», сменила его название. Он переименован в «Контур. Банк», рассказали URA.RU представители компании.

«Переименование банка „Екатеринбург“ в Контур.Банк произошло в рамках интеграции финансовых решений банка и экосистемы. Объединение с СКБ Контур позволит ему предложить предпринимателям современные технологичные финансовые продукты и сервисы, откроет больше возможностей для простого и удобного ведения бизнеса», — объяснил генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Переименование банка не отразится на клиентах, настройки и изменение названия в реквизитах обновятся автоматически. Логотипы в офисах банка и банкоматах будут менять постепенно, карты с названием «Екатеринбург» продолжат действовать.

Банк «Екатеринбург» был основан в 1994 году по инициативе Аркадия Чернецкого, бывшего на тот момент мэром города. В банке обслуживаются бюджетные и муниципальные организации, городские транспортные предприятия, предприятия ЖКХ, жители Екатеринбурга.

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Группа компаний «СКБ Контур», в 2022 году ставшая ключевым акционером банка «Екатеринбург», сменила его название. Он переименован в «Контур. Банк», рассказали URA.RU представители компании. «Переименование банка „Екатеринбург“ в Контур.Банк произошло в рамках интеграции финансовых решений банка и экосистемы. Объединение с СКБ Контур позволит ему предложить предпринимателям современные технологичные финансовые продукты и сервисы, откроет больше возможностей для простого и удобного ведения бизнеса», — объяснил генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. Переименование банка не отразится на клиентах, настройки и изменение названия в реквизитах обновятся автоматически. Логотипы в офисах банка и банкоматах будут менять постепенно, карты с названием «Екатеринбург» продолжат действовать. Банк «Екатеринбург» был основан в 1994 году по инициативе Аркадия Чернецкого, бывшего на тот момент мэром города. В банке обслуживаются бюджетные и муниципальные организации, городские транспортные предприятия, предприятия ЖКХ, жители Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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