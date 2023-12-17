В Копейске сломанные бараки не довезли до свалки. Видео

18 декабря 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

В Копейске вывалили строительный мусор вдоль дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, строительный мусор после сноса двух деревянных бараков вывалили по дороге в поселок Потанино. Видео с образованной стихийной свалкой записал местный житель Евгений Третьяков. Он рассказал URA.RU, что намерен обращаться в следственные органы. «На дороге в поселок Потанино лежат мусорные кучи. Предполагаю, что они недавно вывезены с улицы Кузнецова, где снесли два деревянных барака. Это преступление, нарушение всех норм законодательства, мусор должен утилизироваться на свалку», — сообщил URA.RU Третьяков. По его словам, строительного мусора вдоль дороги очень много — сюда привезли несколько машин с камнями, деревянными конструкциями, а также старой мебелью и элементами домашней утвари. Он намерен обратиться в следственный комитет для того, чтобы виновники новой стихийной свалки понесли ответственность, а также устранили нарушения закона. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, строительный мусор после сноса двух деревянных бараков вывалили по дороге в поселок Потанино. Видео с образованной стихийной свалкой записал местный житель Евгений Третьяков. Он рассказал URA.RU, что намерен обращаться в следственные органы. «На дороге в поселок Потанино лежат мусорные кучи. Предполагаю, что они недавно вывезены с улицы Кузнецова, где снесли два деревянных барака. Это преступление, нарушение всех норм законодательства, мусор должен утилизироваться на свалку», — сообщил URA.RU Третьяков. По его словам, строительного мусора вдоль дороги очень много — сюда привезли несколько машин с камнями, деревянными конструкциями, а также старой мебелью и элементами домашней утвари. Он намерен обратиться в следственный комитет для того, чтобы виновники новой стихийной свалки понесли ответственность, а также устранили нарушения закона. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.