17 декабря 2023
16 декабря 2023

В Копейске сломанные бараки не довезли до свалки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург, мусор, тбо, свалка, мусорный полигон, твердые коммунальные отходы, твердые бытовые отходы
В Копейске вывалили строительный мусор вдоль дороги Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, строительный мусор после сноса двух деревянных бараков вывалили по дороге в поселок Потанино. Видео с образованной стихийной свалкой записал местный житель Евгений Третьяков. Он рассказал URA.RU, что намерен обращаться в следственные органы.

«На дороге в поселок Потанино лежат мусорные кучи. Предполагаю, что они недавно вывезены с улицы Кузнецова, где снесли два деревянных барака. Это преступление, нарушение всех норм законодательства, мусор должен утилизироваться на свалку», — сообщил URA.RU Третьяков.

По его словам, строительного мусора вдоль дороги очень много — сюда привезли несколько машин с камнями, деревянными конструкциями, а также старой мебелью и элементами домашней утвари. Он намерен обратиться в следственный комитет для того, чтобы виновники новой стихийной свалки понесли ответственность, а также устранили нарушения закона.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, строительный мусор после сноса двух деревянных бараков вывалили по дороге в поселок Потанино. Видео с образованной стихийной свалкой записал местный житель Евгений Третьяков. Он рассказал URA.RU, что намерен обращаться в следственные органы. «На дороге в поселок Потанино лежат мусорные кучи. Предполагаю, что они недавно вывезены с улицы Кузнецова, где снесли два деревянных барака. Это преступление, нарушение всех норм законодательства, мусор должен утилизироваться на свалку», — сообщил URA.RU Третьяков. По его словам, строительного мусора вдоль дороги очень много — сюда привезли несколько машин с камнями, деревянными конструкциями, а также старой мебелью и элементами домашней утвари. Он намерен обратиться в следственный комитет для того, чтобы виновники новой стихийной свалки понесли ответственность, а также устранили нарушения закона. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...