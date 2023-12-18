Главком ВСУ Залужный опроверг свои слова о патовой ситуации на фронте

18 декабря 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный не ответил на вопрос о планировании контрнаступления ВСУ зимой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный отрицает, что ВСУ попали в патовую ситуацию на фронте. Он не стал отвечать на вопрос журналиста о том, планирует ли украинская армия наступление зимой. По его словам, он не может говорить о планах ВСУ, так как конфликт из-за этого может превратиться в шоу. «Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому — человеческие жизни», — заявил Залужный. Его слова передает «РБК-Украина». Однако в начале ноября Залужный сообщил, что украинская армия попала в тупик в вооруженном конфликте, передает телеканал 360. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что слова главкома ВСУ вызвали панику у руководства стран Запада.

Главком ВСУ Валерий Залужный отрицает, что ВСУ попали в патовую ситуацию на фронте. Он не стал отвечать на вопрос журналиста о том, планирует ли украинская армия наступление зимой. По его словам, он не может говорить о планах ВСУ, так как конфликт из-за этого может превратиться в шоу. «Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому — человеческие жизни», — заявил Залужный. Его слова передает «РБК-Украина». Однако в начале ноября Залужный сообщил, что украинская армия попала в тупик в вооруженном конфликте, передает телеканал 360. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что слова главкома ВСУ вызвали панику у руководства стран Запада.