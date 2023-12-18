Главком ВСУ Залужный опроверг свои слова о патовой ситуации на фронте

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Валерий Залужный не ответил на вопрос о планировании контрнаступления ВСУ зимой Фото:
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Главком ВСУ Валерий Залужный отрицает, что ВСУ попали в патовую ситуацию на фронте. Он не стал отвечать на вопрос журналиста о том, планирует ли украинская армия наступление зимой. По его словам, он не может говорить о планах ВСУ, так как конфликт из-за этого может превратиться в шоу.

«Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому — человеческие жизни», — заявил Залужный. Его слова передает «РБК-Украина».

Однако в начале ноября Залужный сообщил, что украинская армия попала в тупик в вооруженном конфликте, передает телеканал 360. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что слова главкома ВСУ вызвали панику у руководства стран Запада.

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Главком ВСУ Валерий Залужный отрицает, что ВСУ попали в патовую ситуацию на фронте. Он не стал отвечать на вопрос журналиста о том, планирует ли украинская армия наступление зимой. По его словам, он не может говорить о планах ВСУ, так как конфликт из-за этого может превратиться в шоу. «Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому — человеческие жизни», — заявил Залужный. Его слова передает «РБК-Украина». Однако в начале ноября Залужный сообщил, что украинская армия попала в тупик в вооруженном конфликте, передает телеканал 360. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что слова главкома ВСУ вызвали панику у руководства стран Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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