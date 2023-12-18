В Челябинске за две недели подорожали участки под строительство коттеджей. Инфографика

Стоимость участков под коттеджи под Челябинском выросла на 16,35%
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
На данный момент минимальная стоимость земель составляет 690 тысяч рублей за объект Фото:

В Челябинске с 30 ноября по 14 декабря 2023 года в преддверии Нового года стоимость участков выросла на 16,35%. На данный момент за сотку земли в городе в среднем придется отдать 203 тысячи рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость участков под строительство коттеджей со 2 по 16 ноября 2023 года выросла на 16,35%. На данный момент текущая цена земель составляет 203 тысячи рублей за сотку, в то время как на момент 30 ноября за сотку просили 169 тысяч рублей», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate.

Как отмечает челябинский риелтор Станислав Панов, цены пошли вверх из-за высокого спроса на участки, спровоцированного дисбалансом на вторичном рынке. На сайте Restate сообщается, на сегодняшний день минимальная стоимость земель составляет 690 тысяч рублей, максимальная — 6 млн 800 тысяч рублей за объект.

На данный момент текущая стоимость земель составляет 203 тысячи рублей за сотку
На данный момент текущая стоимость земель составляет 203 тысячи рублей за сотку

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В Челябинске с 30 ноября по 14 декабря 2023 года в преддверии Нового года стоимость участков выросла на 16,35%. На данный момент за сотку земли в городе в среднем придется отдать 203 тысячи рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость участков под строительство коттеджей со 2 по 16 ноября 2023 года выросла на 16,35%. На данный момент текущая цена земель составляет 203 тысячи рублей за сотку, в то время как на момент 30 ноября за сотку просили 169 тысяч рублей», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate. Как отмечает челябинский риелтор Станислав Панов, цены пошли вверх из-за высокого спроса на участки, спровоцированного дисбалансом на вторичном рынке. На сайте Restate сообщается, на сегодняшний день минимальная стоимость земель составляет 690 тысяч рублей, максимальная — 6 млн 800 тысяч рублей за объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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