В Челябинске за две недели подорожали участки под строительство коттеджей. Инфографика

Стоимость участков под коттеджи под Челябинском выросла на 16,35%

18 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

На данный момент минимальная стоимость земель составляет 690 тысяч рублей за объект Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске с 30 ноября по 14 декабря 2023 года в преддверии Нового года стоимость участков выросла на 16,35%. На данный момент за сотку земли в городе в среднем придется отдать 203 тысячи рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость участков под строительство коттеджей со 2 по 16 ноября 2023 года выросла на 16,35%. На данный момент текущая цена земель составляет 203 тысячи рублей за сотку, в то время как на момент 30 ноября за сотку просили 169 тысяч рублей», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate. Как отмечает челябинский риелтор Станислав Панов, цены пошли вверх из-за высокого спроса на участки, спровоцированного дисбалансом на вторичном рынке. На сайте Restate сообщается, на сегодняшний день минимальная стоимость земель составляет 690 тысяч рублей, максимальная — 6 млн 800 тысяч рублей за объект. На данный момент текущая стоимость земель составляет 203 тысячи рублей за сотку Инфографика: сайт Restate

В Челябинске с 30 ноября по 14 декабря 2023 года в преддверии Нового года стоимость участков выросла на 16,35%. На данный момент за сотку земли в городе в среднем придется отдать 203 тысячи рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость участков под строительство коттеджей со 2 по 16 ноября 2023 года выросла на 16,35%. На данный момент текущая цена земель составляет 203 тысячи рублей за сотку, в то время как на момент 30 ноября за сотку просили 169 тысяч рублей», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate. Как отмечает челябинский риелтор Станислав Панов, цены пошли вверх из-за высокого спроса на участки, спровоцированного дисбалансом на вторичном рынке. На сайте Restate сообщается, на сегодняшний день минимальная стоимость земель составляет 690 тысяч рублей, максимальная — 6 млн 800 тысяч рублей за объект.