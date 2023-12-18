В Челябинске с 30 ноября по 14 декабря 2023 года в преддверии Нового года стоимость участков выросла на 16,35%. На данный момент за сотку земли в городе в среднем придется отдать 203 тысячи рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости.
«В Челябинске стоимость участков под строительство коттеджей со 2 по 16 ноября 2023 года выросла на 16,35%. На данный момент текущая цена земель составляет 203 тысячи рублей за сотку, в то время как на момент 30 ноября за сотку просили 169 тысяч рублей», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate.
Как отмечает челябинский риелтор Станислав Панов, цены пошли вверх из-за высокого спроса на участки, спровоцированного дисбалансом на вторичном рынке. На сайте Restate сообщается, на сегодняшний день минимальная стоимость земель составляет 690 тысяч рублей, максимальная — 6 млн 800 тысяч рублей за объект.
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