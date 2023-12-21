В Челябинской области в два раза увеличился спрос на официантов

В Челябинской области в 2,3 раза увеличилось количество вакансий для официантов. Как 22 декабря сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter, это связано с периодом новогодних праздников и корпоративов.
«В регионе резкий рост спроса на официантов можно связать с новогодними корпоративами и праздниками. Всего за период с 1 по 20 декабря было открыто более 120 вакансий, что в 2,3 раза больше, чем за 1—20 ноября. В заведениях общепита растет нагрузка, работодатели набирают персонал», — уточнила директор уральского подразделения рекрутингового агентства Оксана Сидлецкая.
Также она отметила активное развитие ресторанной культуры в регионе. Кроме того, в этот период востребованы и услуги кейтеринга, где задействованы официанты.
Средняя зарплата, которая предлагается официантам, равна 45 тысячам рублей. В 9% предложений работодатель готов платить от 90 тысяч рублей. По данным сервиса, из-за нехватки сотрудников ресторан из Москвы приглашает на работу в столицу с предоставлением бесплатного жилья и предлагает 50-100 тысяч рублей на руки.
Для соискателей без опыта работы подойдет 79% вакансий, в остальных случаях будет достаточно опыта в 1-3 года. Полный рабочий день предполагается в 33% предложениях, в 44% — сменный график, в 24% — гибкую занятость. Также есть вакансии с оформлением по договору гражданско-правового характера и совместительству.
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