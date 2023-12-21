21 декабря 2023

В Челябинской области в два раза увеличился спрос на официантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Завтрак Натальи Комаровой с Катрин Денев. Ханты-Мансийск, официант, еда, банкет, посуда
В 9% вакансий официанта рестораны предлагают зарплату от 90 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области в 2,3 раза увеличилось количество вакансий для официантов. Как 22 декабря сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter, это связано с периодом новогодних праздников и корпоративов.

«В регионе резкий рост спроса на официантов можно связать с новогодними корпоративами и праздниками. Всего за период с 1 по 20 декабря было открыто более 120 вакансий, что в 2,3 раза больше, чем за 1—20 ноября. В заведениях общепита растет нагрузка, работодатели набирают персонал», — уточнила директор уральского подразделения рекрутингового агентства Оксана Сидлецкая.

Также она отметила активное развитие ресторанной культуры в регионе. Кроме того, в этот период востребованы и услуги кейтеринга, где задействованы официанты.

Средняя зарплата, которая предлагается официантам, равна 45 тысячам рублей. В 9% предложений работодатель готов платить от 90 тысяч рублей. По данным сервиса, из-за нехватки сотрудников ресторан из Москвы приглашает на работу в столицу с предоставлением бесплатного жилья и предлагает 50-100 тысяч рублей на руки.

Для соискателей без опыта работы подойдет 79% вакансий, в остальных случаях будет достаточно опыта в 1-3 года. Полный рабочий день предполагается в 33% предложениях, в 44% — сменный график, в 24% — гибкую занятость. Также есть вакансии с оформлением по договору гражданско-правового характера и совместительству.

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В Челябинской области в 2,3 раза увеличилось количество вакансий для официантов. Как 22 декабря сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter, это связано с периодом новогодних праздников и корпоративов. «В регионе резкий рост спроса на официантов можно связать с новогодними корпоративами и праздниками. Всего за период с 1 по 20 декабря было открыто более 120 вакансий, что в 2,3 раза больше, чем за 1—20 ноября. В заведениях общепита растет нагрузка, работодатели набирают персонал», — уточнила директор уральского подразделения рекрутингового агентства Оксана Сидлецкая. Также она отметила активное развитие ресторанной культуры в регионе. Кроме того, в этот период востребованы и услуги кейтеринга, где задействованы официанты. Средняя зарплата, которая предлагается официантам, равна 45 тысячам рублей. В 9% предложений работодатель готов платить от 90 тысяч рублей. По данным сервиса, из-за нехватки сотрудников ресторан из Москвы приглашает на работу в столицу с предоставлением бесплатного жилья и предлагает 50-100 тысяч рублей на руки. Для соискателей без опыта работы подойдет 79% вакансий, в остальных случаях будет достаточно опыта в 1-3 года. Полный рабочий день предполагается в 33% предложениях, в 44% — сменный график, в 24% — гибкую занятость. Также есть вакансии с оформлением по договору гражданско-правового характера и совместительству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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