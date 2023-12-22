22 декабря 2023

Бастрыкин приказал возбудить дело после смерти младенца в пермской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил Денису Головкину предоставить доклад Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. В. Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад. Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В СМИ сообщалось о смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара. Мать ребенка считает, что девочке не была оказана необходимая помощь.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. В. Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад. Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в telegram-канале ведомства. В СМИ сообщалось о смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара. Мать ребенка считает, что девочке не была оказана необходимая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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