Бастрыкин приказал возбудить дело после смерти младенца в пермской больнице

Александр Бастрыкин поручил Денису Головкину предоставить доклад
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. В. Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад. Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В СМИ сообщалось о смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара. Мать ребенка считает, что девочке не была оказана необходимая помощь.
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