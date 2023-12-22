Бастрыкин приказал возбудить дело после смерти младенца в пермской больнице

23 декабря 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил Денису Головкину предоставить доклад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. В. Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад. Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в telegram-канале ведомства. В СМИ сообщалось о смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара. Мать ребенка считает, что девочке не была оказана необходимая помощь.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. В. Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад. Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в telegram-канале ведомства. В СМИ сообщалось о смерти четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара. Мать ребенка считает, что девочке не была оказана необходимая помощь.