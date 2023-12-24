24 декабря 2023

Сбежавшего от суда наркоторговца задержали под Екатеринбургом

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Мужчину направят в СИЗО Фото:

Сбежавшего от суда наркоторговца, который известен по своей татуировке на пальцах, задержали под Екатеринбургом. Находясь в розыске, злоумышленник писал сообщения следователю и хвастался ему своей неуловимостью.

«После побега он стал писать следователю в личку со всякими предложениями. Говорил, что его бесполезно ловить, что попытки догнать ни к чему не приведут. Мужчина хвастался своей неуловимостью. Через некоторое время его задержали под Екатеринбургом», — пишет Е1.

Уральца задержали в конце лета. На квартире у него нашли около 100 граммов мефедрона. По версии следствия, наркоторговец угощал наркотиком девушек в обмен на секс. По этому эпизоду следователи возбудили уголовное дело по статье 228. Тогда мужчину отправили под домашний арест. Позже он проигнорировал первое заседание суда и не пришел. После этого его объявили в розыск.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Обновлено в 15:24

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что расследованием уголовного дела занималась следственная часть отдела полиции № 15 Орджоникидзевского района. «В настоящее время подозреваемый задержан, помещен в СИЗО», — отметили в силовом ведомстве.

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Сбежавшего от суда наркоторговца, который известен по своей татуировке на пальцах, задержали под Екатеринбургом. Находясь в розыске, злоумышленник писал сообщения следователю и хвастался ему своей неуловимостью. «После побега он стал писать следователю в личку со всякими предложениями. Говорил, что его бесполезно ловить, что попытки догнать ни к чему не приведут. Мужчина хвастался своей неуловимостью. Через некоторое время его задержали под Екатеринбургом», — пишет Е1. Уральца задержали в конце лета. На квартире у него нашли около 100 граммов мефедрона. По версии следствия, наркоторговец угощал наркотиком девушек в обмен на секс. По этому эпизоду следователи возбудили уголовное дело по статье 228. Тогда мужчину отправили под домашний арест. Позже он проигнорировал первое заседание суда и не пришел. После этого его объявили в розыск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено в 15:24 В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что расследованием уголовного дела занималась следственная часть отдела полиции № 15 Орджоникидзевского района. «В настоящее время подозреваемый задержан, помещен в СИЗО», — отметили в силовом ведомстве.
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