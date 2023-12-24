Сбежавшего от суда наркоторговца задержали под Екатеринбургом

25 декабря 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Мужчину направят в СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сбежавшего от суда наркоторговца, который известен по своей татуировке на пальцах, задержали под Екатеринбургом. Находясь в розыске, злоумышленник писал сообщения следователю и хвастался ему своей неуловимостью. «После побега он стал писать следователю в личку со всякими предложениями. Говорил, что его бесполезно ловить, что попытки догнать ни к чему не приведут. Мужчина хвастался своей неуловимостью. Через некоторое время его задержали под Екатеринбургом», — пишет Е1. Уральца задержали в конце лета. На квартире у него нашли около 100 граммов мефедрона. По версии следствия, наркоторговец угощал наркотиком девушек в обмен на секс. По этому эпизоду следователи возбудили уголовное дело по статье 228. Тогда мужчину отправили под домашний арест. Позже он проигнорировал первое заседание суда и не пришел. После этого его объявили в розыск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено в 15:24 В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что расследованием уголовного дела занималась следственная часть отдела полиции № 15 Орджоникидзевского района. «В настоящее время подозреваемый задержан, помещен в СИЗО», — отметили в силовом ведомстве.

Сбежавшего от суда наркоторговца, который известен по своей татуировке на пальцах, задержали под Екатеринбургом. Находясь в розыске, злоумышленник писал сообщения следователю и хвастался ему своей неуловимостью. «После побега он стал писать следователю в личку со всякими предложениями. Говорил, что его бесполезно ловить, что попытки догнать ни к чему не приведут. Мужчина хвастался своей неуловимостью. Через некоторое время его задержали под Екатеринбургом», — пишет Е1. Уральца задержали в конце лета. На квартире у него нашли около 100 граммов мефедрона. По версии следствия, наркоторговец угощал наркотиком девушек в обмен на секс. По этому эпизоду следователи возбудили уголовное дело по статье 228. Тогда мужчину отправили под домашний арест. Позже он проигнорировал первое заседание суда и не пришел. После этого его объявили в розыск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено в 15:24 В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что расследованием уголовного дела занималась следственная часть отдела полиции № 15 Орджоникидзевского района. «В настоящее время подозреваемый задержан, помещен в СИЗО», — отметили в силовом ведомстве.