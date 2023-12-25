Свердловчанина, который называл себя фюрером и пытался сжечь военкомат, отправили в колонию

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который называл себя фюрером
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил Михаила Никитина к шести годам в колонии строгого режима (архивное фото)
Суд приговорил Михаила Никитина к шести годам в колонии строгого режима (архивное фото) Фото:

В Центральном окружном военном суде (Екатеринбург) вынесли приговор активисту Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), который основал политик Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). 47-летнего Михаила Никитина, который пытался сжечь военкомат в Кировском районе, приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, сообщает ЕАН, а после освобождения его ждет ограничение свободы на год. Никитину вменяли ст. 30 ч. 1 (приготовление к преступлению) и ст. 205 ч. 2 УК РФ (террористический акт). Мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области в январе 2023 года, когда у них появилась информация, что он готовил «коктейли Молотова», чтобы поджечь один из военкоматов. Никитин также называл себя фюрером и призывал к Майдану в Екатеринбурге.

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В Центральном окружном военном суде (Екатеринбург) вынесли приговор активисту Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), который основал политик Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). 47-летнего Михаила Никитина, который пытался сжечь военкомат в Кировском районе, приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, сообщает ЕАН, а после освобождения его ждет ограничение свободы на год. Никитину вменяли ст. 30 ч. 1 (приготовление к преступлению) и ст. 205 ч. 2 УК РФ (террористический акт). Мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области в январе 2023 года, когда у них появилась информация, что он готовил «коктейли Молотова», чтобы поджечь один из военкоматов. Никитин также называл себя фюрером и призывал к Майдану в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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