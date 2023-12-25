Топ-5 необычных и редких вакансий в Свердловской области

НН.RU: Работодатели в Свердловской области ищут геймеров и рыбаков

26 декабря 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

На Урале можно найти очень необычную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области ищут специалистов на необычные вакансии — лепщиков пельменей, переборщиков какао-бобов и пивовара. Сколько работодатели готовы платить таким профессионалам, URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «Сегодня в Екатеринбурге открыта вакансия геймера. Работа удаленная, а заработная плата составляет от 30 000 до 50 000 рублей на руки», — говорится в сообщении. Предложение подойдет для опытного игрока, который будет развивать персонажей и аккаунты в видеоиграх. Другая компания ищет внимательного и усидчивого переборщика какао-бобов на зарплату от 25 000 до 45 000 рублей. Также у кандидата должно быть хорошее зрение и готовность уделять работе от четырех до шести часов в день. В Сысерти открыта вакансия помощника пивовара с зарплатой от 50 000 до 70 000 рублей. А в поселке Зеленый Бор ищут рыбака с зарплатой от 40 000 и занятостью с февраля по март. Одна из екатеринбургских пекарен находится в поисках лепщика пельменей и вареников. Соискателю предлагают зарплату 53 000 рублей. Он должен быть готов лепить не меньше 30 кило продукции ежедневно.

В Свердловской области ищут специалистов на необычные вакансии — лепщиков пельменей, переборщиков какао-бобов и пивовара. Сколько работодатели готовы платить таким профессионалам, URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «Сегодня в Екатеринбурге открыта вакансия геймера. Работа удаленная, а заработная плата составляет от 30 000 до 50 000 рублей на руки», — говорится в сообщении. Предложение подойдет для опытного игрока, который будет развивать персонажей и аккаунты в видеоиграх. Другая компания ищет внимательного и усидчивого переборщика какао-бобов на зарплату от 25 000 до 45 000 рублей. Также у кандидата должно быть хорошее зрение и готовность уделять работе от четырех до шести часов в день. В Сысерти открыта вакансия помощника пивовара с зарплатой от 50 000 до 70 000 рублей. А в поселке Зеленый Бор ищут рыбака с зарплатой от 40 000 и занятостью с февраля по март. Одна из екатеринбургских пекарен находится в поисках лепщика пельменей и вареников. Соискателю предлагают зарплату 53 000 рублей. Он должен быть готов лепить не меньше 30 кило продукции ежедневно.