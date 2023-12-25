25 декабря 2023

Топ-5 необычных и редких вакансий в Свердловской области

НН.RU: Работодатели в Свердловской области ищут геймеров и рыбаков
© Служба новостей «URA.RU»
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На Урале можно найти очень необычную работу Фото:

В Свердловской области ищут специалистов на необычные вакансии — лепщиков пельменей, переборщиков какао-бобов и пивовара. Сколько работодатели готовы платить таким профессионалам, URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru.

«Сегодня в Екатеринбурге открыта вакансия геймера. Работа удаленная, а заработная плата составляет от 30 000 до 50 000 рублей на руки», — говорится в сообщении. Предложение подойдет для опытного игрока, который будет развивать персонажей и аккаунты в видеоиграх.

Другая компания ищет внимательного и усидчивого переборщика какао-бобов на зарплату от 25 000 до 45 000 рублей. Также у кандидата должно быть хорошее зрение и готовность уделять работе от четырех до шести часов в день.

В Сысерти открыта вакансия помощника пивовара с зарплатой от 50 000 до 70 000 рублей. А в поселке Зеленый Бор ищут рыбака с зарплатой от 40 000 и занятостью с февраля по март.

Одна из екатеринбургских пекарен находится в поисках лепщика пельменей и вареников. Соискателю предлагают зарплату 53 000 рублей. Он должен быть готов лепить не меньше 30 кило продукции ежедневно.

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В Свердловской области ищут специалистов на необычные вакансии — лепщиков пельменей, переборщиков какао-бобов и пивовара. Сколько работодатели готовы платить таким профессионалам, URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «Сегодня в Екатеринбурге открыта вакансия геймера. Работа удаленная, а заработная плата составляет от 30 000 до 50 000 рублей на руки», — говорится в сообщении. Предложение подойдет для опытного игрока, который будет развивать персонажей и аккаунты в видеоиграх. Другая компания ищет внимательного и усидчивого переборщика какао-бобов на зарплату от 25 000 до 45 000 рублей. Также у кандидата должно быть хорошее зрение и готовность уделять работе от четырех до шести часов в день. В Сысерти открыта вакансия помощника пивовара с зарплатой от 50 000 до 70 000 рублей. А в поселке Зеленый Бор ищут рыбака с зарплатой от 40 000 и занятостью с февраля по март. Одна из екатеринбургских пекарен находится в поисках лепщика пельменей и вареников. Соискателю предлагают зарплату 53 000 рублей. Он должен быть готов лепить не меньше 30 кило продукции ежедневно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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