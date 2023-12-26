26 декабря 2023

На челябинской трассе столкнулось три грузовика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП погиб водитель одного из грузовиков Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области в ночь на 27 декабря столкнулось три грузовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в результате аварии погиб один из водителей.

«Мужчина, управляя грузовым автомобилем SITRAK с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. После чего попутно двигающийся грузовой автомобиль Mercedes совершил столкновение с полуприцепом автомобиля SITRAK», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика, выехавший на встречку. Согласно правилам, обгон на данном участке запрещен. Данный водитель скончался на месте от полученных травм. Еще один из водителей был госпитализирован, третий водитель не пострадал.

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На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области в ночь на 27 декабря столкнулось три грузовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в результате аварии погиб один из водителей. «Мужчина, управляя грузовым автомобилем SITRAK с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. После чего попутно двигающийся грузовой автомобиль Mercedes совершил столкновение с полуприцепом автомобиля SITRAK», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика, выехавший на встречку. Согласно правилам, обгон на данном участке запрещен. Данный водитель скончался на месте от полученных травм. Еще один из водителей был госпитализирован, третий водитель не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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