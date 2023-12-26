На челябинской трассе столкнулось три грузовика. Фото

27 декабря 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

В результате ДТП погиб водитель одного из грузовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области в ночь на 27 декабря столкнулось три грузовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в результате аварии погиб один из водителей. «Мужчина, управляя грузовым автомобилем SITRAK с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. После чего попутно двигающийся грузовой автомобиль Mercedes совершил столкновение с полуприцепом автомобиля SITRAK», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика, выехавший на встречку. Согласно правилам, обгон на данном участке запрещен. Данный водитель скончался на месте от полученных травм. Еще один из водителей был госпитализирован, третий водитель не пострадал. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области в ночь на 27 декабря столкнулось три грузовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в результате аварии погиб один из водителей. «Мужчина, управляя грузовым автомобилем SITRAK с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. После чего попутно двигающийся грузовой автомобиль Mercedes совершил столкновение с полуприцепом автомобиля SITRAK», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика, выехавший на встречку. Согласно правилам, обгон на данном участке запрещен. Данный водитель скончался на месте от полученных травм. Еще один из водителей был госпитализирован, третий водитель не пострадал.