Задержанный ФСБ челябинский экс-чиновник встретит Новый год в СИЗО

Главный дорожник Челябинска Кучитаров не смог выйти из СИЗО

Ринат Кучитаров останется в СИЗО до конца мая 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший руководитель комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении должностных полномочий, потерял шансы встретить Новый год с семьей. Как сообщили URA.RU 27 декабря в пресс-службе областного суда, решение о заключении его под стражу до конца мая 2024 года вступило в силу.

«Челябинский областной суд рассмотрел материал судебного производства по апелляционной жалобе адвоката подсудимого Рината Кучитарова. Постановление Курчатовского районного суда Челябинска от 30 ноября, которым ему был продлен срок в СИЗО до 21 мая 2024 года, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что сторона защиты просила изменить своему клиенту меру пресечения на домашний арест. Однако, учитывая позицию прокурора, суд не стал менять постановление первой инстанции.

URA.RU пыталось связаться с адвокатом Кучитарова, Натальей Аскаровой. На звонок корреспондента она не ответила. Агентство готово предоставить позицию ее клиента.

Кучитарова задержали сотрудники УФСБ по региону в конце 2022 года. При этом за несколько дней до задержания он написал заявление о сложении с себя полномочий главы КДХ города. После задержания ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностных полномочий и отправили в СИЗО, где он находится по сегодняшний день. По версии следствия, Кучитаров, занимая пост председателя КДХ, подписал контракты на озеленение города. При этом суммы в контрактах были умышленно завышены. Своими действиями он причинил ущерб бюджету на сумму свыше 55 млн рублей.

Расследование должностного преступления, в котором обвиняют Кучитарова, заняло около 11 месяцев. Сейчас дело рассматривает суд. На первом заседании экс-чиновнику продлили меру пресечения сразу до конца мая.