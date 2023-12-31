Назван самый полезный соус

Диетолог Арзуманян: самый полезный соус готовится дома

01 января 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Диетолог назвала состав самых популярных у россиян соусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самыми полезными для здоровья являются соуса домашнего приготовления, потому что в них известен состав и качество продуктов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян. «Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов», -объяснила Арзуманян радио Sputnik. Так же она рассказала состав двух самых популярных соусов — кетчупа и майонеза. Для кетчупа нужно взять помидоры, специи и масло оливковое, более ничего не требуется. Для майонеза: масло растительное, желток, лимонный сок, горчица, небольшое количество соли и сахара. Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала какая рыба полезнее всего. В морской рыбе содержится йод необходимый человеку, поэтому она намного полезнее речной.

Самыми полезными для здоровья являются соуса домашнего приготовления, потому что в них известен состав и качество продуктов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян. «Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов», -объяснила Арзуманян радио Sputnik. Так же она рассказала состав двух самых популярных соусов — кетчупа и майонеза. Для кетчупа нужно взять помидоры, специи и масло оливковое, более ничего не требуется. Для майонеза: масло растительное, желток, лимонный сок, горчица, небольшое количество соли и сахара. Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала какая рыба полезнее всего. В морской рыбе содержится йод необходимый человеку, поэтому она намного полезнее речной.