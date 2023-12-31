31 декабря 2023

Назван самый полезный соус

Диетолог Арзуманян: самый полезный соус готовится дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборная агитация. Челябинск., чуприна ольга, кетчуп, майонез
Диетолог назвала состав самых популярных у россиян соусов Фото:

Самыми полезными для здоровья являются соуса домашнего приготовления, потому что в них известен состав и качество продуктов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

«Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов», -объяснила Арзуманян радио Sputnik.

Так же она рассказала состав двух самых популярных соусов — кетчупа и майонеза. Для кетчупа нужно взять помидоры, специи и масло оливковое, более ничего не требуется. Для майонеза: масло растительное, желток, лимонный сок, горчица, небольшое количество соли и сахара.

Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала какая рыба полезнее всего. В морской рыбе содержится йод необходимый человеку, поэтому она намного полезнее речной.

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Самыми полезными для здоровья являются соуса домашнего приготовления, потому что в них известен состав и качество продуктов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян. «Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов», -объяснила Арзуманян радио Sputnik. Так же она рассказала состав двух самых популярных соусов — кетчупа и майонеза. Для кетчупа нужно взять помидоры, специи и масло оливковое, более ничего не требуется. Для майонеза: масло растительное, желток, лимонный сок, горчица, небольшое количество соли и сахара. Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала какая рыба полезнее всего. В морской рыбе содержится йод необходимый человеку, поэтому она намного полезнее речной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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