Назван самый полезный соус

Самыми полезными для здоровья являются соуса домашнего приготовления, потому что в них известен состав и качество продуктов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.
«Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов», -объяснила Арзуманян радио Sputnik.
Так же она рассказала состав двух самых популярных соусов — кетчупа и майонеза. Для кетчупа нужно взять помидоры, специи и масло оливковое, более ничего не требуется. Для майонеза: масло растительное, желток, лимонный сок, горчица, небольшое количество соли и сахара.
Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала какая рыба полезнее всего. В морской рыбе содержится йод необходимый человеку, поэтому она намного полезнее речной.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.