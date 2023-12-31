31 декабря 2023
30 декабря 2023

Больше тысячи силовиков охраняли новогодние мероприятия в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция и другие службы обеспечили спокойствие более чем на 80 новогодних мероприятиях
Полиция и другие службы обеспечили спокойствие более чем на 80 новогодних мероприятиях Фото:

Более тысячи полицейских, росгвардейцев, казаков и народных дружинников обеспечили общественный порядок на новогодних мероприятиях в Челябинской области 31 декабря и 1 января. Все праздники в итоге прошли без происшествий, сообщили URA.RU в региональном полицейском главке.

«В 33 населенных пунктов Челябинской области прошлоболее 80 мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Их посетили свыше 17 тысяч жителей и гостей региона. Содействие полицейским оказывали сотрудники Росгвардии, работники частных охранных предприятий, представители добровольных народных дружин и казачества», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по области.

В общей сложности, безопасность праздников с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года обепечивали более тысячи человек. Нарушений общественного порядка в результате удалось не допустить.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более тысячи полицейских, росгвардейцев, казаков и народных дружинников обеспечили общественный порядок на новогодних мероприятиях в Челябинской области 31 декабря и 1 января. Все праздники в итоге прошли без происшествий, сообщили URA.RU в региональном полицейском главке. «В 33 населенных пунктов Челябинской области прошлоболее 80 мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Их посетили свыше 17 тысяч жителей и гостей региона. Содействие полицейским оказывали сотрудники Росгвардии, работники частных охранных предприятий, представители добровольных народных дружин и казачества», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по области. В общей сложности, безопасность праздников с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года обепечивали более тысячи человек. Нарушений общественного порядка в результате удалось не допустить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...