Больше тысячи силовиков охраняли новогодние мероприятия в Челябинской области

Более тысячи полицейских, росгвардейцев, казаков и народных дружинников обеспечили общественный порядок на новогодних мероприятиях в Челябинской области 31 декабря и 1 января. Все праздники в итоге прошли без происшествий, сообщили URA.RU в региональном полицейском главке.
«В 33 населенных пунктов Челябинской области прошлоболее 80 мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Их посетили свыше 17 тысяч жителей и гостей региона. Содействие полицейским оказывали сотрудники Росгвардии, работники частных охранных предприятий, представители добровольных народных дружин и казачества», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по области.
В общей сложности, безопасность праздников с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года обепечивали более тысячи человек. Нарушений общественного порядка в результате удалось не допустить.
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