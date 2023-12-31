Свидетелем смертельной аварии с Героем России Бушмелевым стал мэр

01 января 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Василий Сизиков не раскрыл, как именно он оказался на месте ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свидетелем смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-Серов с участием Героя России стал глава Серова Василий Сизиков. Об этом он рассказал URA.RU. Новость по теме Чем известен Герой России Бушмелев, погибший в ДТП на свердловской трассе. Фото «Аварию я видел лично. Там, конечно, страшно все», — прокомментировал Сизиков. Подробности, как именно он оказался на месте ДТП, Сизиков раскрывать не стал. Как писало URA.RU, авария случилась вечером 30 декабря на 174-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, за рулем которой сидел Бушмелев. Оба водителя скончались на месте. Товарищи рассказали, каким был Бушмелев, получивший звание Героя России за подвиг во время второй чеченской кампании.

Свидетелем смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-Серов с участием Героя России стал глава Серова Василий Сизиков. Об этом он рассказал URA.RU. «Аварию я видел лично. Там, конечно, страшно все», — прокомментировал Сизиков. Подробности, как именно он оказался на месте ДТП, Сизиков раскрывать не стал. Как писало URA.RU, авария случилась вечером 30 декабря на 174-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, за рулем которой сидел Бушмелев. Оба водителя скончались на месте. Товарищи рассказали, каким был Бушмелев, получивший звание Героя России за подвиг во время второй чеченской кампании.