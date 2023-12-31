31 декабря 2023

Свидетелем смертельной аварии с Героем России Бушмелевым стал мэр

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Конференция ЕР в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, сизиков василий
Василий Сизиков не раскрыл, как именно он оказался на месте ДТП Фото:

Свидетелем смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-Серов с участием Героя России стал глава Серова Василий Сизиков. Об этом он рассказал URA.RU.

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«Аварию я видел лично. Там, конечно, страшно все», — прокомментировал Сизиков. Подробности, как именно он оказался на месте ДТП, Сизиков раскрывать не стал.

Как писало URA.RU, авария случилась вечером 30 декабря на 174-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, за рулем которой сидел Бушмелев. Оба водителя скончались на месте. Товарищи рассказали, каким был Бушмелев, получивший звание Героя России за подвиг во время второй чеченской кампании.

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Свидетелем смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-Серов с участием Героя России стал глава Серова Василий Сизиков. Об этом он рассказал URA.RU. «Аварию я видел лично. Там, конечно, страшно все», — прокомментировал Сизиков. Подробности, как именно он оказался на месте ДТП, Сизиков раскрывать не стал. Как писало URA.RU, авария случилась вечером 30 декабря на 174-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, за рулем которой сидел Бушмелев. Оба водителя скончались на месте. Товарищи рассказали, каким был Бушмелев, получивший звание Героя России за подвиг во время второй чеченской кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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