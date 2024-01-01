Челябинка нашла чужую банковскую карту и пойдет под суд

Жительница Челябинска нашла чужую карту и потратила с нее 13 тысяч рублей. Женщину будут судить за кражу, сообщили 2 января в пресс-службе регионального главка МВД.
«В Отдел полиции „Курчатовский“ по городу Челябинску обратилась 23-летняя местная жительница с заявлением о краже денег с ее счета. Потерпевшая пояснила, что потеряла банковскую карту, а затем на телефон стали поступать уведомления о списании денег за совершенные в различных магазинах покупки», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что картой расплачивалась 34-летняя женщина. Подозреваемая была задержана и доставлена в райотдел. Сотрудникам полиции она пояснила, что нашла чужую банковскую карточку и оставила ее себе для оплаты различных покупок. Всего она успела потратить более 13 тысяч рублей.
В отношении челябинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции предупреждают граждан о том, что использование найденной чужой банковской карты для оплаты покупки или снятие с нее денежных средств является преступлением. Уголовная ответственность наступает даже в том случае, когда попытка безналичного расчета не удалась по причине того, что владелец заблокировал карточку.
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