Челябинцы пожаловались Бастрыкину на иностранных мошенников в сфере ЖКХ

Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители поселка Мирный (Челябинская область) пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на уроженцев Азербайджана, которые, по их мнению, разваливают местную систему ЖКХ. Как сообщает центральный аппарат ведомства, жители считают их деятельность незаконной.

«В социальных медиа размещено обращение к руководству СК РФ, в котором жители поселка Мирного сообщают, что ряд уроженцев Азербайджана, занимая должности в сфере ЖКХ, совершают противоправные действия. Местные жители обеспокоены происходящим и просят правоохранительные органы обратить внимание на данную незаконную, по их мнению, деятельность», — сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что в региональном следкоме по данному факту организовано проведение проверки по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Бастрыкин поручил руководству СКР по региону представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах.