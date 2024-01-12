Спасатели вытащили из снежного плена 13 легковых машин и «Газель». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Место будущего строительства гипермаркета Икеа. Сосновский район. Челябинская область, снег, пустырь, поле, зима, автомобиль
Автомобили застряли в снегу Фото:

Спасатели Брединского района (Челябинская область) 12 января вытащили из снежной ловушки 13 легковых машин и пассажирскую «Газель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Днем 12 января сотрудники МЧС и работники добровольной пожарной команды поселка Калининский Брединского района оказали помощь автомобилистам, попавшим в снежный перемет на автодороге Бреды-Кизильское. В перемет попало 13 легковых автомобилей, в которых находились 22 человека (в том числе три ребенка) и одна пассажирская газель», — сообщили в пресс-службе.

Все автомобили были отбуксированы в безопасное место. Для расчистки дороги была привлечена техника от подрядных организаций. В результате дорога приведена в проезжее состояние.

Спасатели напоминают, что неблагоприятный прогноз продлен, поэтому надеяться на удачу не стоит. В непогоду лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.

Машины не смогли самостоятельно выбраться из снежной ловушки
Машины не смогли самостоятельно выбраться из снежной ловушки
Фото:

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Спасатели Брединского района (Челябинская область) 12 января вытащили из снежной ловушки 13 легковых машин и пассажирскую «Газель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Днем 12 января сотрудники МЧС и работники добровольной пожарной команды поселка Калининский Брединского района оказали помощь автомобилистам, попавшим в снежный перемет на автодороге Бреды-Кизильское. В перемет попало 13 легковых автомобилей, в которых находились 22 человека (в том числе три ребенка) и одна пассажирская газель», — сообщили в пресс-службе. Все автомобили были отбуксированы в безопасное место. Для расчистки дороги была привлечена техника от подрядных организаций. В результате дорога приведена в проезжее состояние. Спасатели напоминают, что неблагоприятный прогноз продлен, поэтому надеяться на удачу не стоит. В непогоду лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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