Спасатели вытащили из снежного плена 13 легковых машин и «Газель». Фото

12 января 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Автомобили застряли в снегу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спасатели Брединского района (Челябинская область) 12 января вытащили из снежной ловушки 13 легковых машин и пассажирскую «Газель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Днем 12 января сотрудники МЧС и работники добровольной пожарной команды поселка Калининский Брединского района оказали помощь автомобилистам, попавшим в снежный перемет на автодороге Бреды-Кизильское. В перемет попало 13 легковых автомобилей, в которых находились 22 человека (в том числе три ребенка) и одна пассажирская газель», — сообщили в пресс-службе. Все автомобили были отбуксированы в безопасное место. Для расчистки дороги была привлечена техника от подрядных организаций. В результате дорога приведена в проезжее состояние. Спасатели напоминают, что неблагоприятный прогноз продлен, поэтому надеяться на удачу не стоит. В непогоду лучше воздержаться от поездок на личном транспорте. Машины не смогли самостоятельно выбраться из снежной ловушки Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Спасатели Брединского района (Челябинская область) 12 января вытащили из снежной ловушки 13 легковых машин и пассажирскую «Газель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Днем 12 января сотрудники МЧС и работники добровольной пожарной команды поселка Калининский Брединского района оказали помощь автомобилистам, попавшим в снежный перемет на автодороге Бреды-Кизильское. В перемет попало 13 легковых автомобилей, в которых находились 22 человека (в том числе три ребенка) и одна пассажирская газель», — сообщили в пресс-службе. Все автомобили были отбуксированы в безопасное место. Для расчистки дороги была привлечена техника от подрядных организаций. В результате дорога приведена в проезжее состояние. Спасатели напоминают, что неблагоприятный прогноз продлен, поэтому надеяться на удачу не стоит. В непогоду лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.