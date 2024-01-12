В Челябинске снизили цену на здание бывшей элитной пивоварни «Крист» которая закрылась почти два года назад. Сейчас объект реализуется на 2,5 миллиона дешевле предыдущей цены — за 22,5 миллиона рублей.
«Помещениe на улицe Гагaрина, 1, напротив ТРК „Алмаз“, где рaнеe распoлагaлись пивoваpня и pecтoран „Криcт“ площaдью 496,3 и 18,9 квадратных метров, a также земельный учacтoк в собствeнноcти плoщадью 1353 квадратных метра, кoтoрый использовался для paзмeщения пивоваpеннoго цeха и cклaда», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что объект находится в месте с хорошим автомобильным трафиком. Перед зданием есть большая парковка. У недвижимости единственный собственник, что будет способствовать быстрой сделке.
Ранее URA.RU сообщало, что на этом месте находился разорившийся элитный клуб и пивоварня «Крист». Они были проданы вместе с земельным участком за долги перед банком бизнесменам из Санкт-Петербурга. Пивоварня работала с 1994 по 2022 год.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.