12 января 2024

В Челябинске снизили цену на обанкроченную элитную пивоварню

© Служба новостей «URA.RU»
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Винодельческое хозяйство Павла Швеца UPPA Winery. Республика Крым, село Родное, погреб, вино, uppa winery, винная бочка
Недвижимость подешевела на 2,5 миллиона рублей Фото:

В Челябинске снизили цену на здание бывшей элитной пивоварни «Крист» которая закрылась почти два года назад. Сейчас объект реализуется на 2,5 миллиона дешевле предыдущей цены — за 22,5 миллиона рублей.

«Помещениe на улицe Гагaрина, 1, напротив ТРК „Алмаз“, где рaнеe распoлагaлись пивoваpня и pecтoран „Криcт“ площaдью 496,3 и 18,9 квадратных метров, a также земельный учacтoк в собствeнноcти плoщадью 1353 квадратных метра, кoтoрый использовался для paзмeщения пивоваpеннoго цeха и cклaда», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что объект находится в месте с хорошим автомобильным трафиком. Перед зданием есть большая парковка. У недвижимости единственный собственник, что будет способствовать быстрой сделке.

Ранее URA.RU сообщало, что на этом месте находился разорившийся элитный клуб и пивоварня «Крист». Они были проданы вместе с земельным участком за долги перед банком бизнесменам из Санкт-Петербурга. Пивоварня работала с 1994 по 2022 год.

Бывшая пивоварня
Бывшая пивоварня

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В Челябинске снизили цену на здание бывшей элитной пивоварни «Крист» которая закрылась почти два года назад. Сейчас объект реализуется на 2,5 миллиона дешевле предыдущей цены — за 22,5 миллиона рублей. «Помещениe на улицe Гагaрина, 1, напротив ТРК „Алмаз“, где рaнеe распoлагaлись пивoваpня и pecтoран „Криcт“ площaдью 496,3 и 18,9 квадратных метров, a также земельный учacтoк в собствeнноcти плoщадью 1353 квадратных метра, кoтoрый использовался для paзмeщения пивоваpеннoго цeха и cклaда», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что объект находится в месте с хорошим автомобильным трафиком. Перед зданием есть большая парковка. У недвижимости единственный собственник, что будет способствовать быстрой сделке. Ранее URA.RU сообщало, что на этом месте находился разорившийся элитный клуб и пивоварня «Крист». Они были проданы вместе с земельным участком за долги перед банком бизнесменам из Санкт-Петербурга. Пивоварня работала с 1994 по 2022 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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