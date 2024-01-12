В Челябинске снизили цену на обанкроченную элитную пивоварню

13 января 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Недвижимость подешевела на 2,5 миллиона рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске снизили цену на здание бывшей элитной пивоварни «Крист» которая закрылась почти два года назад. Сейчас объект реализуется на 2,5 миллиона дешевле предыдущей цены — за 22,5 миллиона рублей. «Помещениe на улицe Гагaрина, 1, напротив ТРК „Алмаз“, где рaнеe распoлагaлись пивoваpня и pecтoран „Криcт“ площaдью 496,3 и 18,9 квадратных метров, a также земельный учacтoк в собствeнноcти плoщадью 1353 квадратных метра, кoтoрый использовался для paзмeщения пивоваpеннoго цeха и cклaда», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что объект находится в месте с хорошим автомобильным трафиком. Перед зданием есть большая парковка. У недвижимости единственный собственник, что будет способствовать быстрой сделке. Ранее URA.RU сообщало, что на этом месте находился разорившийся элитный клуб и пивоварня «Крист». Они были проданы вместе с земельным участком за долги перед банком бизнесменам из Санкт-Петербурга. Пивоварня работала с 1994 по 2022 год. Бывшая пивоварня https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_515_m2_el._moschnost_150kv_3149516933

В Челябинске снизили цену на здание бывшей элитной пивоварни «Крист» которая закрылась почти два года назад. Сейчас объект реализуется на 2,5 миллиона дешевле предыдущей цены — за 22,5 миллиона рублей. «Помещениe на улицe Гагaрина, 1, напротив ТРК „Алмаз“, где рaнеe распoлагaлись пивoваpня и pecтoран „Криcт“ площaдью 496,3 и 18,9 квадратных метров, a также земельный учacтoк в собствeнноcти плoщадью 1353 квадратных метра, кoтoрый использовался для paзмeщения пивоваpеннoго цeха и cклaда», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что объект находится в месте с хорошим автомобильным трафиком. Перед зданием есть большая парковка. У недвижимости единственный собственник, что будет способствовать быстрой сделке. Ранее URA.RU сообщало, что на этом месте находился разорившийся элитный клуб и пивоварня «Крист». Они были проданы вместе с земельным участком за долги перед банком бизнесменам из Санкт-Петербурга. Пивоварня работала с 1994 по 2022 год.