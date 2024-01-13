Shot: свердловчанин силой забрал дочку у бывшего тестя и тещи

14 января 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Бабушка и дедушка из свердловской деревни переживают за судьбу внучки, которую силой забрали в город Фото: Игорь Пантин © URA.RU Житель Свердловской области после смерти своей жены оставил трехмесячную дочь на воспитание тестя и тещи в деревне и не вспоминал про ребенка. Однако спустя 10 лет он вернулся и силой забрал девочку, пишет telegram-канал Shot. Взволнованные бабушка и дедушка обратились в региональное правительство за помощью. «Свердловчанин заявился к бывшим деревенским родственникам и, как утверждают бабушка и дедушка, увез ребенка с собой в Екатеринбург против воли. <…> Спустя месяц дедушка получил от внучки тревожное сообщение. Девочка утверждала, что ей плохо на новом месте, что ее обижают, даже бьют и не отпускают в гости к бабушке в деревню», — говорится в сообщении. По данным Shot, бабушка и дедушка обращались в правительство Свердловской области за помощью. Чиновники проверили однокомнатную квартиру, где девочка проживает с отцом, его сожительницей и ее дочкой. Нарушений они не нашли, но пенсионеры уверены, что внучке будет лучше жить с ними. Они готовят новое обращение в органы опеки и попечительства, чтобы добиться разрешения видеться с девочкой. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу правительства Свердловской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Житель Свердловской области после смерти своей жены оставил трехмесячную дочь на воспитание тестя и тещи в деревне и не вспоминал про ребенка. Однако спустя 10 лет он вернулся и силой забрал девочку, пишет telegram-канал Shot. Взволнованные бабушка и дедушка обратились в региональное правительство за помощью. «Свердловчанин заявился к бывшим деревенским родственникам и, как утверждают бабушка и дедушка, увез ребенка с собой в Екатеринбург против воли. <…> Спустя месяц дедушка получил от внучки тревожное сообщение. Девочка утверждала, что ей плохо на новом месте, что ее обижают, даже бьют и не отпускают в гости к бабушке в деревню», — говорится в сообщении. По данным Shot, бабушка и дедушка обращались в правительство Свердловской области за помощью. Чиновники проверили однокомнатную квартиру, где девочка проживает с отцом, его сожительницей и ее дочкой. Нарушений они не нашли, но пенсионеры уверены, что внучке будет лучше жить с ними. Они готовят новое обращение в органы опеки и попечительства, чтобы добиться разрешения видеться с девочкой. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу правительства Свердловской области по теме публикации. Ответ ожидается.