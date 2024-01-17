В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России

The Hill: Запад поможет Киеву атаковать Крымский мост

18 января 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

В The Hill сообщили, что Крымский мост считается одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад намерен помочь Киеву атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в издании The Hill. Авторы статьи отметили, что Крымский мост является одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения РФ для ее войск в Крыму. «Следующий шаг Запада на Черном море — помочь Киеву нацелиться на Крым и перерезать линию материально-технического обеспечения российских войск, действующих на юге Украины», — говорится в материале. Авторы статьи назвали Крымский мост одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения РФ для ее войск в Крыму. Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский просит у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus. Авторы статьи назвали их единственным оружием, которые могут помочь Украине разрушить Крымский мост. Ранее британская газета Times сообщила, что план Киева по захвату Крыма провальный по многим причинам. Среди них: большинство населения Крыма — русские, цели по массированным артобстрелам полуострова Киев достичь не сможет, а отправка украинских госслужащих на полуостров — вовсе перегрузит Украину.

Запад намерен помочь Киеву атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в издании The Hill. Авторы статьи отметили, что Крымский мост является одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения РФ для ее войск в Крыму. «Следующий шаг Запада на Черном море — помочь Киеву нацелиться на Крым и перерезать линию материально-технического обеспечения российских войск, действующих на юге Украины», — говорится в материале. Авторы статьи назвали Крымский мост одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения РФ для ее войск в Крыму. Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский просит у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus. Авторы статьи назвали их единственным оружием, которые могут помочь Украине разрушить Крымский мост. Ранее британская газета Times сообщила, что план Киева по захвату Крыма провальный по многим причинам. Среди них: большинство населения Крыма — русские, цели по массированным артобстрелам полуострова Киев достичь не сможет, а отправка украинских госслужащих на полуостров — вовсе перегрузит Украину.